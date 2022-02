Um mistério real com 70 anos: o que diz o inventário manuscrito de D. Fernando II?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os cuidados que Hugo Xavier, historiador da arte, museólogo e conservador dos Palácios Nacionais da Pena e de Queluz tem para tocar num documento escrito à mão por D. Fernando II dão a ideia que até um papel com 156 anos corre o risco de testar positivo à Covid-19. É de máscara na cara e finas luvas de látex postas que ele manuseia o inventário em que o rei – um ávido colecionador desde criança – descreveu as mais de 200 peças de ourivesaria, marfins e esmaltes que lhe pertenciam. Não só as descreveu, como também as classificou do ponto de vista estilístico, juntando ainda considerações sobre a respetiva qualidade técnica, estética e a sua proveniência. Invariavelmente, cada entrada do inventário termina com uma nota, na caligrafia de D. Fernando II, onde se lê: “Propriedade minha”.

Estamos no interior do Palácio da Pena, cujos corredores gelados e labirínticos percorremos até chegar à Reserva Documental, uma pequena sala com ambiente controlado e arquivadores onde são guardados documentos – correspondência, fotografia, livros – com interesse histórico para os Parques de Sintra. A máscara que Hugo Xavier usa serve para proteger os jornalistas do Observador, já as luvas são para proteção do manuscrito – o que não entra nesta sala é álcool gel. Cada folha do inventário foi separada e isolada para evitar o contacto direto entre papéis extremamente finos em que o rei escreveu com tintas ferrogálicas (tintas que têm um componente, o ferro, que corrói papel). “Por isso, depois da doação, o documento foi tratado no Laboratório José de Figueiredo e os cadernos estão divididos por capinhas em papel ácido free para estancar esse tipo de corrosão.”

A partir desta segunda-feira, 7 de fevereiro, qualquer pessoa pode consultar o inventário de D. Fernando II (1816-1885) sem precisar de máscaras, luvas ou de correr o risco de se perder no Palácio da Pena, pois a monografia Propriedade Minha: ourivesaria, marfins e esmaltes da coleção de D. Fernando II, da autoria de Hugo Xavier, foi há dias publicada em ebook e disponibilizada gratuitamente. É a 4.ª da série Coleções em Foco e debruça-se sobre um aspeto pouco conhecido da atividade do “Rei-Artista”: o colecionismo.