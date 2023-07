Sabia fazer uma entrada em cena, passou à história como temperamental, não se livrou da fama de fingir estar doente para escapar a um embate (o único que perdeu na sua curta carreira), fumava furiosamente e domava os nervos de forma pouco ortodoxa. Naquele dia, em Wimbledon, oito mil espectadores, incluindo George V e a rainha Mary, assistiram ao momento em que Charles Lenglen, sensível aos sinais de cansaço da filha, atirou-lhe um frasco em plena partida. Suzanne abriu-o e bebeu aquilo que mais tarde se veio a saber ser conhaque. Para a diva que apreciava um copo de vinho antes dos jogos, bebericar nas pausas entre sets tornou-se comum – quando tal foi proibido, passou a mergulhar cubos de açúcar em conhaque, que depois chupava ou dissolvia em água.

Não foi a única controvérsia que marcou o encontro da challenger de apenas 20 anos frente à veterana britânica Dorothea Lambert Chambers, de 40, sete vezes vencedora em Wimbledon. Nesse ano de 1919, no regressado torneio depois do hiato imposto pela I Guerra Mundial, a jogadora francesa estreava-se com a primeira de seis vitórias naquele destino – um triunfo arrancado com os parciais de 10-8, 4-6, 9-7, tornando-se a primeira não falante de inglês a conquistar o título. Pelo caminho, veria o pai de novo a contrariar as regras: agora num proibido momento de coaching ao fazer um sinal com o seu guarda-chuva.

Mas por essa altura, a passagem da jovem já tivera o efeito de intempérie, fruto de um visual tão revolucionário quanto o seu estilo de jogo. O vestido de algodão revelava os antebraços, o tamanho da saia (12 centímetros mais curta que o habitual) expunha os joelhos, e o seu serviço marcava a diferença face a outras figuras femininas em campo, trazendo o ímpeto e agressividade masculinas para dentro do court, onde podia surgir de batom encarnado, praguejava e batia com a raqueta, tudo entre maior dureza e velocidade. “Indecente”, sentenciava a imprensa inglesa por esses dias, desconcertada com a mulher que pouco a pouco iria mudar a face do bem comportado ténis feminino.

