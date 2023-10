O cenário em que a Seleção Nacional de râguebi aterrou em Lisboa não estava preparado para a quantidade de gente que esperava os jogadores. Entre a multidão frenética encontrava-se a mulher de Francisco Bruno, acompanhada pelo filho. Caetano, nome do bebé, tem dois meses e o nascimento foi planeado pelos pais para acontecer antes de os Lobos partirem para o Mundial. “O pai esteve três dias com ele e foi para França. Agora, já sorri, já interage”, disse a mãe, Sofia Revés, depois de o marido ter sacrificado a vida pessoal para jogar nove minutos no palco dos sonhos.

O regresso dos Lobos a Portugal dá-se depois de três meses e meio entre os quais se dividiu a preparação e a fase de grupos do Mundial. Os jogadores “trabalharam da mesma forma que os profissionais, a diferença é que os amadores não descansam depois”, disse o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi, Carlos Amado da Silva. Alguns dos internacionais portugueses continuam a não viver exclusivamente do râguebi e a ter que se desdobrar entre o desporto e o trabalho que lhes garante a sobrevivência. Durante o período em que se dedicaram apenas à modalidade, os jogadores não profissionais, além dos sacrifícios que afetam a vida pessoal, abdicaram dos seus salários. “Os jogadores põem em risco a carreira, porque se podem magoar”, reconheceu o dirigente.

