O primeiro-ministro chamou-lhe “circuito de verificação adicional”, enviou uma carta ao Presidente da República e a ministra da Presidência já deu as primeiras pistas sobre o plano. O Governo está a estudar um sistema que permita escrutinar os governantes antes de serem nomeados. Ao mesmo tempo, há partidos, como o Livre ou Chega, que já fizeram propostas que implicam rever a Constituição. Um ex-ministro do PSD, um ex-dirigente nacional do PS e um antigo presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais — que habitualmente refletem sobre o sistema político — propõem, em conversa com o Observador, diferentes modelos para este mecanismo. Os três têm pontos de contacto.

Sem serem ainda conhecidos muitos detalhes sobre a proposta de António Costa, entre ex-ministros e dirigentes políticos que estudam o sistema, há propostas que vão desde uma CREsAP (entidade de recrutamento para a administração pública) para governantes até mecanismos que podiam estar já a ser aplicados sem ser preciso mudar a lei. Ambos têm em comum uma ideia: o Presidente da República não deve ser envolvido no processo de verificação prévia, porque a escolha dos ministros e secretários de estado cabe apenas ao líder do Governo.

A própria ministra da Presidência também já negou essa possibilidade e disse esta sexta-feira, no podcast Comissão Política do Expresso, que “a ideia não é passar o escrutínio para o Presidente, é que exista um momento antes da nomeação, exterior ao Governo, para se ter acesso a informação de que o Governo não dispõe”.

Ao Observador, o ex-ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro defende que o primeiro-ministro já podia ter implementado esta verificação de incompatibilidades “sem necessidade de mudanças formais na lei” e o constitucionalista e ex-deputado do PS, Pedro Bacelar Vasconcelos diz que “a atual Constituição permite audições prévias, não vinculativas, no Parlamento”, mas também há propostas mais inovadoras.

