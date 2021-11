"Uma empresa pode ser gerida só remotamente", diz líder de tecnologia da SAP

Está numa função crítica para a SAP, que é uma empresa crítica para muitas empresas em todo o mundo nos últimos anos. Considera que a cibersegurança é o maior desafio que enfrenta no seu trabalho?

A segurança está no topo das prioridades. Sabemos que os nossos clientes executam os seus processos mais críticos em SAP. Portanto, a segurança é um dos principais temas quando se trata de disponibilização em nuvem que seja também fiável. Se se utilizar a nuvem, mas não for fiável, também será um problema. Juntamente com a conformidade [compliance, em inglês] dos sistemas, estas são as duas prioridades que adicionaria à segurança.

Este ano vimos um grande número de páginas de internet a irem abaixo devido a uma falha na Cloudflare. Como é que isso afetou o vosso negócio?

Acho que isso não afetou o nosso negócio, de todo. Temos outros meios de implementação de conteúdo. Quero dizer, foi um problema de Content Delivery Networks [referente à forma como intermediários de páginas na internet guardam dados em servidores em cada região]. Usamo-los em algumas áreas, mas também temos alguns meios de redundância. Por outras palavras, aquela falha em particular não nos afetou. Mas, ainda assim, a fiabilidade é a prioridade no escalar na nuvem. Mesmo um data center, por exemplo, pode ter problemas. E é preciso ter recursos caso algo falhe. Isso é algo em que colocamos muito esforço, tempo e energia.

Estão preparados para as maiores ameaças de cibersegurança?

O problema é que não se conhecem as maiores ameaças, muitas vezes as que acontecem são as que são desconhecidas. Portanto, ninguém pode dar uma garantia disso. Mas temos segurança em afirmar que é realmente uma das nossas maiores prioridades.

Os clientes confiam-nos os seus dados específicos dos processos mais críticos. Se o nosso software não funcionar, a linha de produção para. Cadeias de fornecimento param. E, por isso, temos isso como uma das maiores preocupações.

Acha que Portugal está preparado para as ameaças de cibersegurança que existem?

Quanto à cibersegurança em Portugal não posso fazer um juízo de valor. Simplesmente não sei. Espero que as infraestruturas críticas dos governos tenham tudo pronto para terem este ponto como uma das prioridades mais altas. Há problemas, ataques de ransomware, entre outras situações. Não sei se algo assim atingiu alguém em Portugal ainda.

Há alguns casos…

Será sempre um problema porque existem hackers profissionais. A segurança é sempre uma corrida, há os atacantes e os defensores. Nunca queira ser o alvo mais fácil. É como na selva ou na savana, se um leão estiver atrás de si, não precisa ser o primeiro se há cinco pessoas que também estão a correr. No entanto, não deve ser o último. Será derrotado e a segurança é um pouco semelhante. É o mesmo que ter a porta aberta e não fechada, certo? Virão até si sem fazer nenhum esforço para arrombar outra porta. Portanto, é muito importante ter protocolos em vigor. O que vejo também é que, em termos de talentos, a cibersegurança é um tópico nas universidades.

Exigem requisitos de cibersegurança às empresas que trabalham com a SAP em Portugal ou ajudam-nas a tê-los depois de aceitarem o vosso negócio?

A segurança é sempre um tópico no começo. A vantagem é que a SAP é conhecida pelas suas capacidades muito fortes nesta área. Fazemos essa verificação com cada cliente, mas antecipadamente. É como com um banco: se puser todo o dinheiro que tenho numa conta bancária, preciso de ter confiança suficiente que precisam de ter os certificados para operar como um banco, etc.