Cleia Almeida: "Sacrificamos demasiadas coisas por um percurso profissional. Não acho que seja o caminho a seguir"

No verão de 1999, o realizador António Ferreira andou em escolas de Coimbra em busca de miúdos para o filme em que estava a trabalhar. Procurava jovens adolescentes, sem experiência em representação. Viu mais de 500 até descobrir Cleia Almeida que, com 15 anos, viu o próprio rosto plasmado na tela do Festival de Cinema de Cannes, em França, onde chegou Respirar (Debaixo D’Água).

Aos 41 anos, a atriz, elemento fundamental do núcleo duro de um dos mais consagrados realizadores portugueses (João Canijo), presença habitual nos palcos, na televisão, lamenta: “Continuam pessoas a perguntar-me se ser ator é um hobby”. Para um ator português, festivais internacionais, filmes premiados, ovações ruidosas, novelas em prime time não são sinónimo de segurança, tampouco impedem que se viva no fio da navalha, com a palavra “emigração” na ponta da língua.

“Quero continuar a trabalhar como atriz até que as perninhas me doam”, diz ao Observador, numa altura em que mergulha pela primeira vez no território da encenação com Uma Vida no Teatro, de David Mamet, no Teatro Aberto, em Lisboa. A peça estreia-se esta quarta-feira no teatro lisboeta e ali fica até 26 de maio.

É a primeira vez que está no papel de encenadora. Como foi a experiência?

É uma grande responsabilidade, recai tudo sobre o encenador. Não tinha ideia da tensão que ia sentir. Senti uma grande expectativa sobre o que faria como encenadora e não era nada essa a minha intenção, afirmar-me como encenadora. Só queria fazer o espetáculo que vi há 20 anos em Londres, que achei meio comercial e que não falava de aspetos que este texto tinha. Se calhar é um bocado pretensioso, mas queria fazê-lo de outra forma.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Então não foi um convite, foi a Cleia que se propôs a trabalhar sobre este texto.

Sim, fui. Estava a fazer uma peça nos Artistas Unidos, que se chamava Cada Sopro (texto de Benedict Andrews, levado à cena no Teatro da Politécnica, em 2014). Era o John Romão a encenar. Conheci a Maria João Vaz aí e pedi-lhe para ela traduzir este texto. Depois fui pensando, mas tinha uma grande dificuldade em imaginar isto espacialmente. Conheci um arquiteto chamado David Serrão, que pensou nisso [e assina o cenário] e achei que já era o momento em que me podia atirar para uma encenação. Propus ao João Lourenço [diretor artístico do Teatro Aberto] num ato irrefletido e ele aceitou.

[Já saiu o quinto episódio de “Operação Papagaio” , o novo podcast plus do Observador com o plano mais louco para derrubar Salazar e que esteve escondido nos arquivos da PIDE 64 anos. Pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo episódio aqui, o terceiro episódio aqui e o quarto episódio aqui]

O que é que esta peça tinha de especial que não viu no palco em Londres?

Em Londres era uma peça muito cómica, onde o público estava o tempo inteiro a rir à gargalhada. Tinha 21 anos e já na altura achei que a dimensão dramática que este texto tinha não estava ali. A demência, a agonia de um ator que tem que deixar de representar porque já não consegue decorar os textos, porque já não consegue ouvir bem… É extensível a todas as profissões a ideia de que quando começamos a ficar mais velhos os mais novos nos passam por cima. Há um ciúme de querer ser mais novo, mas uma impossibilidade, pelas leis da natureza. E eu não sentia essa carga naquele ator.

Como é que foi mudando a sua relação com este texto nestes 20 anos?

Vi muitas peças entretanto, mas esta ficou-me sempre na memória. A memória de que podia fazer diferente, não melhor nem pior, mas diferente porque aquele ator mais velho está num sofrimento profundo de ter que deixar a profissão. Depois fui conhecendo pessoas ao longo do meu percurso e vi a acontecer mesmo à minha frente, pessoas que dedicaram toda uma vida ao teatro ou à representação e que não se lembraram que isto um dia vai acabar. Não se importaram muito com a construção de um núcleo de amigos forte ou de uma família. Nada disto é obrigatório, mas no fim da vida é isso que vai contar, não é? Gostava que isto fosse um aviso para os jovens. Penso também nas gerações mais velhas, sinto que há um bocadinho uma falta de respeito, e é cada vez pior. Falo das minhas filhas e falo dos meus primos, não estou a falar de ninguém longe. Sinto que não há um respeito pela história. Contarmos o 25 de Abril aos nossos filhos, sobre o que é que o avô passou, não é a mesma coisa que o meu pai me contar a mim: olha, filha, eu fui preso pela PIDE, eu sofri isto. Quando digo “o avô foi” parece que estamos a falar dos gregos, sinto que não ligam nenhuma.