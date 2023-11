Já ninguém estranha quando passa por eles em Lisboa. Durante, pelo menos, quatro dias em novembro, são denunciados pelo pedaço de plástico que trazem ao peito. Este ano serão cerca de 70 mil. São empreendedores, investidores ou simplesmente participantes da Web Summit, uma das maiores cimeiras de tecnologia do mundo. Há oito anos que é assim. Este ano, o evento volta a acontecer no Parque das Nações, mas arranca uma semana mais tarde que o costume. Não foi só isso, porém, que mudou.

O espaço pode ser o mesmo, mas a Web Summit está diferente, a começar na liderança. A edição marca a estreia da nova CEO, Katherine Maher. Após a polémica com as declarações sobre o conflito entre Israel e o Hamas, Paddy Cosgrave, o rosto do evento desde sempre, apresentou a demissão. A ex-CEO da Wikimedia Foundation foi a escolhida para substituir o irlandês.

