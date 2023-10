O anúncio da saída foi curto e direto ao assunto. “Demito-me do cargo de CEO da Web Summit com efeitos imediatos.” Foi desta forma que chegou o ponto final da era de Paddy Cosgrave à frente da cimeira que cofundou há vários anos na Irlanda, país onde nasceu. “Infelizmente, os meus comentários pessoais tornaram-se uma distração do evento, da nossa equipa, dos nossos patrocinadores, das nossas startups e das pessoas que participam. Peço desculpas sinceras, mais uma vez, pela dor que causei.”

