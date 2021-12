Vacinar crianças? 10 respostas para as dúvidas dos pais

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As crianças dos 5 aos 11 anos vão poder ser vacinadas contra a Covid-19 em Portugal, tal como já havia sido decidido em outros países da Europa e do mundo. Numa faixa etária tão alargada, que apanha crianças no ensino pré-escolar, no primeiro e no segundo ciclos, será que os benefícios são iguais para todos? Inês Azevedo, presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria, não tem dúvidas de que trazer normalidade à vida escolar e social terá vantagens com impacto imediato, mas também no futuro destas crianças.

A decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS) veio permitir que se dê início ao processo de vacinação de crianças abaixo dos 12 anos. O primeiro-ministro disse, já esta sexta-feira, numa entrevista ao programa Casa Feliz, na SIC, que a vacinação vai “provavelmente” arrancar com as crianças de 11 anos, prosseguindo depois para as crianças mais novas. “No final desta semana, haverá a apresentação do programa e calendário de vacinação [das crianças], provavelmente vamos começar pelas de 11 anos e, depois, vamos descendo até às de cinco anos”, admitiu o primeiro-ministro.

Vários especialistas vieram, nas últimas horas defender a vacinação, defendendo a ideia de que os riscos são mínimos, tendo em conta os dados conhecidos. Os pediatras e especialistas destacam a importância da vacinação no que diz respeito à saúde mental destas crianças e da comunidade onde estão inseridas, mas também não descartam que há vantagens para a saúde física da criança no que diz respeito ao SARS-CoV-2 e no controlo da transmissão a nível comunitário — embora essas não sejam as razões mais importantes para vacinar as crianças desta idade.

Mas a questão não consensual e, depois de um grupo de especialistas da DGS se ter manifestado contra a vacinação nesta faixa etária, vários especialistas vieram manifestar reservas sobre os benefícios da vacina.

Se ainda tem dúvidas sobre a possibilidade de vacinar os seus filhos, netos, educandos ou crianças que tenha a seu encargo não deixe de falar com o pediatra. Por agora, deixamos-lhe respostas a algumas das questões mais comuns.