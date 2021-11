Pandemia a aumentar nos mais novos. Nas últimas 8 semanas, por 4 vezes a taxa de incidência mais alta foi a das crianças

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não foi sempre assim. No início da pandemia, nos idos de março de 2020, as crianças eram as mais protegidas do novo coronavírus, até porque as escolas passaram para o ensino à distância e os seus contactos fora do núcleo familiar eram mais limitados do que nunca. Mas a pandemia tem vindo a mudar, e à medida que o vírus evolui muda a nossa forma de contê-lo e combatê-lo.

O papel das crianças na pandemia de Covid-19 tornou-se mais preponderante e, segundo os dados mais recentes, em novembro, dos 231 surtos ativos no país, a maioria (111) era em estabelecimentos de ensino (creches, escolas e faculdades). Os números da Direção Geral de Saúde, revelados nos relatórios das linhas vermelhas da pandemias, sobre taxa de incidência ilustram bem essa realidade.

Nas últimas 9 semanas, por quatro vezes a taxa de incidência a 14 dias das crianças dos 0 aos 9 anos foi a mais alta do país. Por quatro vezes, foi a segunda mais alta (apenas ultrapassada pela faixa etária dos 20 aos 29 anos) e foi também, por uma vez, a terceira mais alta.

Entre 9 de julho e 17 de setembro, ou seja, o período que equivale ao verão, as crianças tiveram sempre a quarta taxa de incidência mais alta do país, com todas as faixas acima dos 50 anos (entretanto vacinadas) a revelarem taxas de incidência muito mais baixas do que a dos mais novos.