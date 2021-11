Os riscos de vacinar crianças. Pfizer não encontrou casos de miocardites nos ensaios clínicos ,as diz que vão existir

Que outros efeitos secundários pode haver?

A Agência Europeia do Medicamento afirmou em comunicado que os efeitos secundários mais comuns nas crianças entre os cinco e os 11 anos são similares aos observados em todas as pessoas com 12 anos ou mais: dor no local da injeção, sensação de cansaço, dor de cabeça, vermelhidão e inchaço no local da injeção, dores musculares e arrepios. No entanto, os sintomas normalmente são leves ou moderados, melhorando poucos dias depois da vacinação.

Segundo o ensaio clínico da Pfizer, 10,9% das pessoas que receberam o esquema vacinal completo reportaram algum tipo de reação adverso, mas os investigadores só encontraram uma ligação entre os sintomas descritos e a vacinação em 3%. De todas as crianças que receberam a vacina, 0,1% mencionaram reações adversas consideradas severas, mas nenhuma estava relacionada com a vacina: uma pessoa que recebeu doses de placebo teve dores de barriga e pancreatite; e uma criança vacinada sofreu uma fratura no braço. Nenhum dos eventos estava associado à injeção, garantiram os cientistas.

Dez crianças vacinadas e uma que recebeu um placebo queixaram-se de linfadenopatia — um inchaço dos nóduflos linfáticos —, mas todos foram casos passageiros. Em quatro dos voluntários vacinados, o fármaco provocou uma irritação na pele observada no braço, torso, rosto ou um pouco por todo o corpo. Os quadros clínicos eram, no entanto, ligeiros e controlados, tendo desaparecido ao fim de uma semana. A Pfizer/BioNTech garantiu que estes casos não comprometem a segurança da vacina.

Quão segura e eficaz é a vacina da Pfizer em crianças?

Os dados que a Pfizer e a BioNTech recolheram nas fases mais avançadas dos ensaios clínicos indicam que as crianças entre os cinco e os 11 anos desenvolvem uma resposta imune robusta um mês depois de terminarem o esquema vacinal — mais ainda, pelo menos em número de anticorpos, do que o observado no grupo etário dos 16 aos 25 anos. A eficácia da vacina em prevenir a Covid-19 sintomática foi calculada em 90,7% e, segundo as farmacêuticas, ela foi “bem tolerada”, com efeitos secundários “comparáveis” aos que foram observados nos jovens entre os 16 e os 25 anos.

Como é que se sabe?

Através dos ensaios clínicos que se têm conduzido em crianças entre os seis meses e os 11 anos, cujos resultados foram publicados no The New England Journal of Medicine a 9 de novembro. O procedimento tem duas fases: a primeira serve para calcular a dose mais adequada a administrar naquele grupo etário; e a segunda para determinar a segurança da vacinação, a capacidade de gerar uma resposta imunitária (imunogenicidade) e a eficácia em evitar a doença.

Entre as 49 crianças com cinco a 11 anos que participaram nessa primeira fase, 16 receberam duas doses com 10 microgramas cada uma, outras tantas receberam duas doses com 20 microgramas, quatro foram vacinadas com duas doses de 30 microgramas (a que é administrada a todas as pessoas a partir dos 12 anos) e 12 só receberam essa dosagem na primeira inoculação, tendo a segunda dose apenas 10 microgramas. Com esta experiência, os cientistas perceberam — e já vamos ver como — que o esquema vacinal mais adequado (isto é, o que criaria uma resposta imune robusta, mas não exacerbada) seria o de duas doses com 10 microgramas.

Numa segunda fase, os investigadores procuraram apurar a segurança, a imunogenicidade e a eficácia da vacinação. Das 2.285 pessoas que participaram nesta fase, 1.510 foram vacinadas com as duas doses e compareceram na consulta de avaliação um mês depois de completarem o esquema vacinal; e outras 746 pessoas receberam duas doses de placebo e também foram consultadas ao fim de um mês — os outros 29 voluntários não receberam as duas doses ou não foram acompanhadas depois.

Para saber se a vacina era segura, os encarregados de educação de cada criança tiveram de registar num diário eletrónico quaisquer efeitos secundários expectáveis (como as dores no local da injeção, por exemplo) desenvolvidos até uma semana depois da toma de cada dose; e terão de continuar a monitorização de quaisquer reações adversas inesperadas e graves pelo menos durante seis meses após a toma da segunda dose. Até ao momento em que o ensaio clínico foi publicado, a Pfiizer/BioNTech analisou todas as reações anotadas até um mês após a vacinação.

Para saber se a vacina provoca uma resposta imunitária significativa, os investigadores recolheram amostras sanguíneas de todos os voluntários da primeira fase e de uma parte dos participantes da segunda fase para determinar a quantidade de anticorpos neutralizantes contra o SARS-CoV-2 em circulação. No caso dos primeiros, as amostras foram obtidas uma semana depois da segunda inoculação; e no caso dos seguintes, elas foram recolhidas um mês após a toma da segunda dose. Comparando as contagens com as efetuadas em indivíduos com 16 a 25 anos, que funcionaram como grupo de controlo, descobriu-se que o número de anticorpos era comparável, até mesmo maior, entre as crianças com cinco a 11 anos.