E depois vieram os putos e os putos são implacáveis. Foi com um meme (criado por putos e partilhado até à exaustão por putos) que percebemos que a NBA tinha mudado, porque nos dias de hoje é sempre com um meme que percebemos que algo mudou. Não era um meme de um afundanço ou de um triplo de mais de sete metros – era de um homem adulto a chorar. Mais propriamente, Michael Jordan.

Durante anos Jordan fora o rosto da NBA e o seu símbolo (braço esticado para afundar, pernas abertas), ou a sua imagem a morder a língua, provocavam mais depressa a associação mental ao basquetebol que o próprio logo da NBA (que representa a silhueta de Jerry West, ex-jogador e ex-treinador dos Lakers). Depois alguém resolveu pegar na sua imagem a chorar – na sua introdução ao Hall of Fame da NBA – e o meme foi partilhado (possivelmente) por mais gente do que aquelas que viram Jordan jogar.

Os miúdos que começaram a usar o meme sempre que alguém era choninhas não faziam ideia de quem era aquele homem – e uma das figuras da cultura popular mais conhecidas desde os anos 80 fora reduzida a um bebé chorão. Jordan não era mais uma super-estrela, era um velhote choramingas. Não havia como escapar: LeBron era o rei, o rosto da NBA reconhecido por todos, mesmo que (entre quem segue mais o basquetebol do que os memes) ele nunca tenha escapado às comparações com Jordan, as quais inevitavelmente perderá aos olhos dos especialistas, mas que ganhará entre as gerações mais novas.

