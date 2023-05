Seferovic, João Félix e Rafa resolveram tudo na primeira parte, o mesmo Seferovic acabou por bisar logo no início do segundo tempo e aquilo que parecia há muito inevitável aconteceu mesmo: depois de uma segunda volta onde ganhou 16 jogos e teve apenas um empate, o Benfica aproveitava a goleada ao Santa Clara para fazer a festa na Luz pelo 37.º Campeonato, a que se seguiria no arranque da época seguinte uma goleada ao Sporting para a Supertaça. Depois, veio o vazio. De Primeiras Ligas, de todas as provas nacionais. E foi preciso esperar quatro anos para que os encarnados voltassem a fazer a festa pela principal prova nacional.

Como era de esperar, no desporto e no mundo, foram vários os aspetos que foram mudando, alguns até de forma radical. E estas são as 38 principais mudanças nessas categorias que mais impactaram a realidade nacional (entre um presidente que mudou, um título europeu inesperado e o sucesso do futebol feminino no clube) e mundial, com uma pandemia e uma guerra que afetaram e muito a vida de todos desde 2020.

João Félix passa a ser a maior venda do Benfica e de um jogador português (à frente de CR7)

