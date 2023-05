Viver a 5 minutos da praia? Um sonho tornado realidade

Há poucas memórias tão boas como a das férias da praia. O som ritmado das ondas, as gaivotas, os pés enterrados na areia – e às vezes o corpo inteiro –, o sol no nosso corpo pronto a receber vitamina D, sais minerais, iodo e outras coisas benéficas para a nossa saúde. Aquela bola de Berlim, que parece deixar-nos com sentimento de culpa, afinal, nem é tão prejudicial assim, já que o exercício que fazemos na praia também ajuda a queimar calorias.

Para os mais ativos em desportos marítimos, a ausência de praia é mesmo inimaginável – sim, eles sentem na pele todos os benefícios do ar e do mar, várias vezes por semana. Na realidade, pensamos na praia maioritariamente no verão, mas ela é essencial durante todo o ano. Neste artigo, reunimos alguns privilégios que a praia nos oferece.

Diminui a ansiedade e ajuda a combater a depressão

Já experimentou chegar à praia num momento em que se sente particularmente ansioso? É interessante como o som das ondas do mar acalma instantaneamente. É também por essa razão que cada vez mais pessoas procuram este lugar para fazer ioga e meditação ou outras práticas como uma caminhada junto ao mar, surf ou paddle.

Estudos indicam mesmo que o córtex pré-frontal do nosso cérebro é ativado quando estamos em contacto com o mar. O espetacular desta informação é que esta área cerebral está relacionada com as emoções, por isso é que os níveis de stress diminuem e a sensação de bem-estar aumenta. Assim, vai sorrir mais, dormir melhor e enervar-se muito menos com o mundo que o rodeia.

Reforça a nossa saúde

Os sais minerais e vitaminas do ambiente marinho são essenciais para reforçar o sistema imunitário do nosso corpo, havendo estudos que concluem que a exposição continuada à água fria desenvolve a sua ativação. Melhora o sistema respiratório, combatendo com mais eficácia as alergias, mas ajuda igualmente no fortalecimento das articulações dos pés, joelhos e quadris, bem como dos músculos das pernas e dos glúteos, graças também ao seu efeito analgésico. Mas não é só. Pele, unhas, cabelo, dentes ou tiroide também beneficiam das propriedades marinhas, deixando-nos mais saudáveis e, por isso, mais bonitos e com maior auto-estima.

É um lugar único para juntar amigos

Não é por acaso que tantas pessoas querem organizar grandes eventos na praia: casamentos, aniversários, batizados… é, de facto, um lugar único para socializar e descontrair. Arriscamo-nos a dizer que aqui não existe espaço para discussões. Ao sol, e com os olhos – os pés ou o corpo – postos no mar, tudo nos parece mais divertido, mais fácil e menos problemático, certo?

E haverá coisa melhor do que viver perto do mar?

