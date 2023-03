Esta entrevista começa com um pedido: que contrariemos a distância que se exige entre entrevistado e entrevistador e nos tratemos por tu. “Por favor, se não vou-me sentir awkward“, diz. “Trata-me por tu”, insiste. “Awkward” e “estranha”. Serão estes os adjetivos que Rita Gomes usará, mais tarde, para descrever a miúda de Águas Santas que apontava os resultados do Futebol Clube do Porto numa caderneta e adivinhava quantos golos entrariam na baliza em dia de jogo. Essa garota tímida com aversão a holofotes é hoje Wasted Rita, artista e ilustradora portuguesa em que Vhils (Alexandre Farto) apostou para uma mostra a solo na sua galeria em Lisboa, em 2015, no mesmo ano em que Banksy a convidou para integrar a sua exposição coletiva “Dismaland”, em Inglaterra.

Entre esse ano-consagração e 2022 muita coisa mudou na vida de Rita Gomes. As suas observações sobre a vida contemporânea, que sintetiza em slogans em inglês, cheios de trocadilhos e segundos sentidos, mostrou-as pelo mundo. Expôs em Miami e Los Angeles. Chamou a atenção de Madonna, que até colocou uma peça sua no videoclipe de “God Control” (2019). Lançou um livro. Expressou-se sobre os novos vistos do Governo para nómadas digitais, com o seu habitual sarcasmo, claro, e a publicação tornou-se viral no Instagram. Como lida com a viralidade alguém que não gosta de aparecer? O reconhecimento não a deixou menos anti-social, menos tímida, menos “awkward”.

É nos escritórios da galeria Underdogs, em Marvila, Lisboa, onde inaugura esta sexta feira, dia 31 de março, mais uma exposição individual, que recebe o Observador. Da última vez que por ali passou reclamou o pouco espaço dado às mulheres artistas nas galerias com um título provocador: “And now for something completely different: a show that features at least one female artist” (“E agora para algo completamente diferente: uma exposição que tem pelo menos uma artista mulher”, em português). Mas a sub-representação das mulheres na arte é apenas uma das questões que a ocupam. Rita pode ter “Wasted” (“gasta”) no nome artístico, mas não desperdiça tempo, palavras ou intenções. O seu discurso é como a sua obra: mordaz, frontal.

