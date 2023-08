Seis jovens, cujo nome ficou por saber – foi esse o acordo –, esperam pelas 9h da manhã, no paredão da praia de Carcavelos, em frente às instalações da Wave by Wave, para entrarem no balneário e trocarem a roupa que trazem pelo fato de surf que lhes servirá de pele nas próximas três horas.

“De fato somos todos iguais” é um dos slogans do projeto que usa o surf e o contacto com o mar como terapia para trabalhar com crianças e jovens em risco por questões relacionadas com comportamentos violentos, trauma, autoestima, confiança, empatia, resiliência e regulação emocional. É um slogan feliz. Sobretudo para eles, que nasceram e cresceram em lugares onde a desigualdade está ancorada, limita horizontes e dita percursos.

É segunda-feira e o primeiro dia do Campo de Verão da Wave by Wave para estes seis jovens internados num centro educativo em regime semiaberto, porque a idade e a menor gravidade do crime que cometeram os livrou de serem encarcerados numa prisão ou de ficarem em regime fechado.

