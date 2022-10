Com uma passada larga e firme, Wole Soyinka entrou no local do hotel em Óbidos onde a entrevista com o Observador tinha sido marcada. Um gigante das letras africanas, Soyinka é um gigante em pessoa. Alto, magro e com uma voz grave que impressiona, ninguém lhe dá os 88 anos que completou no passado mês de julho. Puxou uma cadeira, sentou-se; pediu um café e entrelaçou os dedos: “Vamos começar”.

Wole Soyinka nasceu em 1934, em Abeokuta, numa Nigéria muito diferente da atual, como faz questão de lembrar. Formado em literatura nas universidades de Ibadan e Leeds, trabalhou no Royal Court Theatre, em Londres, numa altura em que começou a escrever e produzir as primeiras peças. É no teatro que ainda hoje se sente mais confortável, mas ao longo da sua carreira explorou praticamente quase todos os géneros literários: o ensaio, a poesia e às vezes o romance. Todos os seus textos abordam a questão colonial, mas é à denúncia dos poderes totalitários que se tem sobretudo dedicado.

Soyinka era um jovem quando os movimentos independentistas começaram a florescer um pouco por todo o continente africano. Em entrevista ao Observador, lembrou esse período de esperança, durante o qual se tornou uma voz ativa na campanha pela independência do seu país, alcançada em 1960. Como aconteceu como muitos países africanos, a transição para a democracia na Nigéria foi tumultuosa e Soyinka chocou com as forças políticas que lutavam pelo poder. Em 1967, durante a Guerra Civil, considerada uma das mais mortíferas da história moderna, foi preso por ordem do governo do general Yakubu Gowon e colocado numa solitária, onde passou dois anos fazendo contas de matemática no chão da cela para não enlouquecer.

