Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Como são eleitos os membros das mesas de voto?

Os membros das mesas de voto são eleitos pelos “representantes das candidaturas”, neste caso dos partidos políticos ou coligações partidárias, que decidem numa reunião os elementos que as integram.

Todos os representantes das candidaturas têm de se reunir desde que são conhecidas as candidaturas a cada círculo eleitoral até ao 24.º dia antes das eleições. Para estas legislativas, que ocorrem a 31 de janeiro, o prazo termina esta quinta-feira. A reunião tem de ser realizada na sede da junta de freguesia, mas cabe ao presidente de câmara convocá-la.

Nessa reunião que junta todos as candidaturas, os representantes têm de chegar a um consenso sobre quem é que faz parte das mesas de voto, que não podem ser compostas por elementos apenas de uma força partidária.

Segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), a escolha e a nomeação dos membros de mesa “deve obedecer a critérios de democraticidade, equidade e equilíbrio político”. Só assim se “salvaguarda a transparência do processo eleitoral e o resultado da votação”.

Tem de haver consenso entre os representantes das candidaturas?

Sim. No caso de não existir acordo, o presidente da junta tem de comunicar ao presidente da câmara o sucedido ao presidente da câmara, procedendo-se depois a um sorteio, que determinará quem integra as mesas de votos.

Neste cenário, todos os delegados das candidaturas devem comunicar por escrito ao presidente da câmara, no 23.º ou 22.º dias anteriores ao da eleição (nestas legislativas, estas datas caem a 7 e a 8 de janeiro), dois eleitores por cada lugar ainda por preencher — uma vez que pode haver já membros eleitos. Será feito depois um sorteio, que ditará quem faz parte das mesas de voto.

Caso não for apresentado qualquer nome por nenhum dos representantes, o presidente da câmara tem de designar os membros em falta “recorrendo à bolsa de agentes eleitorais”, nas quais qualquer cidadão — mesmo sem ligação às candidaturas — se pode inscrever.

Para estas legislativas, o presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Jorge Veloso, refere que se nota uma adesão de voluntários para mesas de voto “ligeiramente superior ao habitual”. Em declarações ao Observador, Jorge Veloso ressalva que ainda não tem dados a nível nacional, mas adianta que, na junta de freguesia a que pertence, em Coimbra, não foi difícil arranjar voluntários.

Se mesmo assim, ainda existirem lugares vagos após o recurso a esta bolsa, o presidente da câmara “procede à designação por sorteio” de todos os eleitores da assembleia de voto.

Já fui membro de uma mesa de voto. Posso voltar a sê-lo?

Sim, se já foi membro de uma mesa de voto noutro ato eleitoral, pode sê-lo novamente. Segundo a CNE, “não existe impedimento” a que os representantes das candidaturas “designem cidadãos que exerceram as funções de membro de mesa noutros atos eleitorais”.

Quem é que não pode integrar as mesas de voto?

Os presidentes das juntas de freguesia não podem ser eleitos enquanto membros das mesas de voto. “O presidente da junta e o seu substituto legal não podem, já que, sem ambos, não será garantida a permanente direção do trabalho e a garantia do funcionamento dos serviços da freguesia pelo tempo da votação”, explica a CNE.

Os representantes e os candidatos a deputados podem, no entanto, ser membros das mesas eleitorais. Ainda assim, a CNE sublinha que é “recomendável” que os lugares sejam assegurados “por cidadãos não concorrentes ao ato eleitoral” para evitar “qualquer constrangimento dos eleitores no ato de votação”.

Além disso, os eleitores não recenseados numa freguesia não podem integrar a mesa de voto dessa localidade. Só na remota possibilidade de não haver cidadãos para exercer as funções é que o presidente da Câmara “pode designar eleitores recenseados no respetivo concelho”.

Um representante pode contestar a eleição da mesa de voto?

Sim. Neste caso, o representante tem de informar por escrito o presidente da câmara municipal nos dois dias seguintes à afixação do edital os nomes com os quais discorda. “Dessa decisão, cabe ainda recurso para o Tribunal Constitucional no prazo de um dia”, informa a CNE.

Quantos membros compõem a mesa de voto?

São cinco e cada um tem uma função própria. Existe: