O que é o Microsoft Power Platform?

É uma plataforma intuitiva, colaborativa e extensível de ferramentas de pouco código, que facilita a criação de soluções muito eficientes e flexíveis. Trata-se de um pacote de produtos de software oferecidos pela Microsoft para ajudar as pequenas e médias empresas a desenvolver e construir soluções complexas, analisar e desenhar visualizações de dados, automatizar processos de negócio ou criar agentes virtuais de comunicação.

Estes produtos oferecem uma plataforma simplificada que exige pouco, ou mesmo nenhum, conhecimento de código para construir aplicações. Com uma interface amigável e muito simples de utilizar por todos os colaboradores, as Power Apps facilitam o dia a dia das empresas e ajudam a lidar com a fraca disponibilidade de recursos de TI no mercado.

O que são Power Apps?

A família Power Platform inclui Power Apps como Power BI, Power Automate, Power Virtual Agent e AI Builder, em combinação com centenas de conectores prontos a utilizar no dataverso da Microsoft para criar aplicações de forma muito fácil e simples. As Power Apps permitem a criação de aplicações personalizadas para dar resposta às necessidades específicas dos processos e negócios.

As Power Apps podem suportar diversos processos de negócio e conseguem recorrer a centenas de fontes de dados, desde Excel, SharePoint, SQL Server, Dynamics 365 e Onedrive, entre outros. E podem ser partilhadas facilmente em qualquer dispositivo móvel ou fixo, na app ou através do browser.

O que posso fazer com Power Apps?

Com Power BI obtém dados em tempo real e disponibiliza-os às equipas no terreno, gerando insights atualizados e precisos. Pode utilizar dados de relatórios, gráficos e dashboards do Microsoft Power BI nas diversas áreas, das finanças, contabilidade, vendas, compras e inventário. Analisa os dados em toda a organização, aplica medidas em segurança e assegura o cumprimento das políticas de proteção de dados.

O Power Automate permite correr múltiplas aplicações em ambiente empresarial e criar fluxos de tarefas automatizadas de modo muito simples, sem recorrer a programação. Permite ligar serviços entre si, criar processos de aprovação, integrar aplicações sem ligação nativa, sincronizar e recolher dados, aprovar processos por email e criar notificações periódicas. Inclui integração nativa com Microsoft 365, Dynamics 365 e Microsoft Azure e assegura soluções de integração para instalações on-premise.

Com Power Virtual Agents pode criar e gerir um chatbot que recorre a uma interface guiada, gráfica e sem usar código, para facilitar a construção de um agente virtual inteligente. O serviço de chatbot da Microsoft pode executar tarefas automatizadas simples e repetitivas, mas também pode ser utilizado para lidar com tarefas complexas.

Para a construção de Apps mais exigentes, está disponível o AI Builder que fornece modelos de Inteligência Artificial previamente concebidos para otimizar processos de negócio. A integração perfeita entre aplicações criadas pelas equipas e os produtos da família Microsoft, como Microsoft 365, Dynamics 365 ou Azure garante a máxima eficácia na adoção de serviços na cloud e favorece o abandono do conceito tradicional de data centre.

Quais são as vantagens de usar Power Apps?

Não precisa de saber código

Pode criar rapidamente uma versão simplificada da sua aplicação para resolver um problema específico do negócio, sem usar código, com um custo acessível e um retorno rápido.

Automação

As aplicações desenvolvidas com Power Apps oferecem analítica de dados e fluxos de tarefas que permitem automatizar os processos manuais.

Experiência multifuncional

As Power Apps foram concebidas para serem responsivas e funcionam perfeitamente em diferentes navegadores, dispositivos móveis ou computadores portáteis.

Conectores de dados e extensões

O utilizador pode permitir a interação com dados e metadados, aplicar analítica, criar conectores personalizados e integrar dados externos. Existem mais de 275 conectores de dados pré-instalados que facilitam bastante a criação de aplicações.

Partilhe as suas Apps

Pode executar as aplicações que desenvolve e partilhá-las com outros colaboradores, para que eles possam tirar partido da automação nos dispositivos deles, sejam smartphones, tablets ou portáteis, através do navegador.

Integração com o Office 365

Pode confiar sempre nos seus dados, pois eles estão sempre atualizados e disponíveis quando precisa deles. As Power Apps também estão integradas no Microsoft Office 365, facilitando o uso de dados do SharePoint ou do Excel que podem ser atualizados nas diferentes aplicações em tempo real.

Adoção mais fácil

A integração com o Office 365 também facilita a adoção da tecnologia porque recorre a uma interface familiar que o utilizador reconhece facilmente. No caso do Microsoft Teams, por exemplo, existem separadores prontos a usar que podem ser incluídos nos canais e permitem a interação com os dados nas Power Apps.

Partilha de dados comuns

As Power Apps utilizam um serviço de dados comuns para armazenar e proteger dados que permite criar aplicações diretamente com os dados da empresa. Por exemplo, se utiliza uma solução Dynamics 365 CRM ou ERP, pode usar os dados diretamente nas Power Apps sem a necessidade de fazer qualquer integração.

Economiza tempo

Pode desenvolver aplicações rapidamente para responder a um objectivo, através dos recursos drag&drop (arrastar e soltar) que permitem adicionar botões, imagens, tabelas, texto, conectores de dados e rótulos de modo muito fácil.

Simplicidade de utilização

Nunca foi tão fácil criar aplicações, partilhá-las e usá-las, no escritório ou em casa, a caminho do ginásio ou enquanto espera para almoçar no restaurante. Agora é possível criar apps de forma intuitiva usando a aplicação no dispositivo móvel, no navegador ou no computador.

O que é o Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Considerado um ERP (Enterprise Resource Planning) revolucionário e excecional, o Microsoft Dynamics 365 Business Central vem equipado com soluções que antecipam o futuro das pequenas e médias empresas. Com uma arquitetura aberta e um ecossistema rico em soluções para cada indústria, assegura a flexibilidade necessária para o personalizar e expandir à medida das exigências.

É um software de gestão empresarial para PME’s que inclui alojamento na cloud e centraliza toda a informação financeira, vendas, serviço, operações, produção e recursos humanos. Garante um controlo financeiro rigoroso e integra todos os processos de negócio numa solução unificada. E também oferece o alojamento na cloud, muito fácil, seguro e de alta performance através da plataforma Azure. Pode aproveitar as vantagens de uma implementação mais rápida, com menor custo, maior mobilidade e agilidade.

O Microsoft Dynamics 365 Business Central pode ser utilizado em qualquer dispositivo móvel, assegurando total visibilidade e controlo de operações numa solução completa e com atualizações automáticas.

Porque é que devo escolher o Microsoft Power Platform?

Porque oferece o conjunto de ferramentas que exigem pouco código, ou mesmo nenhum, para garantir agilidade e permitir que os colaboradores criem as soluções mais ajustadas ao seu negócio. Concebido de raiz para trabalhar com um nível de segurança forte, controlo de gestão e conformidade, o Microsoft Power Platform garante-lhe que vai ter sempre espaço para crescer.

A programação de aplicações com pouco código torna mais fácil a automação de tarefas, o desenvolvimento de bots com recursos de Inteligência Artificial e a análise de dados com ampla conectividade através do Microsoft Dataverso, concebido para trabalhar de forma integrada com os serviços na cloud do Azure, Dynamics 365 e Microsoft 365.

As Business Applications da Microsoft fornecem um conjunto de aplicações inteligentes que conectam clientes, produtos e pessoas através de dados, ajudando a construir relações mais profundas com os clientes, a melhorar a eficácia das operações e dos produtos, conquistando o envolvimento de todos os colaboradores para acelerar a transformação digital nas pequenas e médias empresas.