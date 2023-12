A médica refere que, habitualmente, “a intensidade e frequência do consumo ou comportamento vão aumentando de forma progressiva ao longo do tempo e passam primeiro por um uso nocivo” — ou seja, um consumo ou um comportamento que já é prejudicial para a saúde, apesar de ainda não apresentar critérios de dependência.

Lentamente e quase sempre sem dar conta. “Nas fases iniciais do processo de dependência é difícil perceber que ela se está a estabelecer”, explica a psiquiatra Joana Teixeira, Coordenadora da Unidade de Alcoologia e Novas Dependências do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e presidente da Sociedade Portuguesa de Alcoologia.

4 O que pode contribuir para o desenvolvimento da dependência?

Um dos fatores essenciais para o desenvolvimento de dependência é a existência de consumo ou uso, ou seja, o contacto com a substância ou comportamento.

Depois, no caso dos consumos, há fatores relacionados com a substância: a heroína, por exemplo, tem um potencial aditivo com instalação mais rápida do que o álcool, que geralmente, precisa de um uso mais prolongado no tempo para gerar dependência.

Têm ainda importância os fatores do meio que a pessoa frequenta, que estão relacionados com as referências ou exemplos na família e com as percepções da sociedade sobre aquele comportamento ou consumo, que torna o acesso mais ou menos difícil. É o caso do álcool ou tabaco, por exemplo.

“A maioria das sociedades ocidentais é muito permissiva em relação ao consumo de álcool ”diz Joana Teixeira, que refere ainda que se estima que em Portugal, cinco por cento da população — ou seja, meio milhão de portugueses — tenha perturbações do uso do álcool. Destes, menos de 10% está em tratamento.

Por fim, importam os fatores do indivíduo e, aqui, sabe-se que “há uma importante carga genética envolvida no desenvolvimento de dependências, que há traços de personalidade que aumentam o risco e que pessoas com personalidades mais ansiosas ou depressivas têm maior tendência para desenvolver perturbações de substâncias”.

Além disso, há eventos de vida traumáticos ou difíceis que conduzem a pessoa a recorrer a substâncias, sobretudo o álcool, como ajuda para alívio do sofrimento, ou seja, como espécie de automedicação.