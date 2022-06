“O aquecimento global depende do motor meteorológico dominado pelo poder do Sol. As atividades humanas afetam esse nível em 5%. 95% depende de fenómenos naturais relacionados com o Sol.” Uma tese antiga sobre alterações climáticas que voltou a surfar a onda das redes sociais, como no Facebook no passado dia 15 de junho deste ano. Trata-se, no entanto, de uma publicação que continua a demonstrar ser falsa.

Na verdade, a citação em questão é atribuída a Antonino Zichichi, um alegado “professor emérito de física da Universidade de Bolonha e autor de mais de 1.100 obras científicas”. Para ser mais preciso, Zichichi é um físico nuclear, tem atualmente 93 anos e está associado ao Think Tank americano Heartland Institute, que, ao contrário de parte da comunidade científica, defende a continuação do uso dos combustíveis fósseis, propondo teorias alternativas para as alterações climáticas.

Relativamente ao argumento aqui em análise, Filipe Duarte Santos, professor universitário jubilado de Física e uma das vozes portuguesas mais ouvidas sobre as alterações climáticas, não tem dúvidas: esta publicação é completamente falsa. E, como numa matéria desta envergadura os dados são sempre importantes, o físico começa por dizer que “há muito tempo que se sabe que os vários tipos de variações na potência, ou seja, na constante solar, não explicam a mudança climática antropogénica que se está a observar”. Esta argumentação é sustentada, segundo o físico português, em diferentes relatórios, como o do Painel Governamental das Alterações Climáticas (IPCC), que acompanham a evolução da temperatura do planeta nos diferentes períodos da nossa História. O principal causador do aumento de temperatura, segundo o mais recente relatório da IPCC, são, segundo as estimativas mais aproximadas, as emissões causadas por atividade humana. “É inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, a terra e os oceanos”, lê-se no relatório de 2021.

Outra das informações científicas disponibilizadas ao Observador é o Global Warming Index, que fez uma avaliação, recorrendo a uma estimativa, sobre a temperatura terrestre entre 1950 e 2017. A cor laranja simboliza a contribuição humana para o aquecimento do planeta, a azul representa a “contribuição natural” da Terra, como o Sol ou a atividade vulcânica. A primeira é a que mais tem contribuído para que o planeta azul esteja cada vez mais quente. Estes relatórios citados foram partilhados com o Observador tanto por Filipe Duarte Santos como por outros especialistas ligados a esta área.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sendo uma publicação já anteriormente desmentida, é importante dizer que a AFP também já fez essa verificação. O texto garante que todos os especialistas ligados às alterações climáticas ouvidos pela AFP negam que as afirmações de Zichichi sejam verdadeiras e que o físico italiano não tem experiência nem investigações revistas pelos pares, no ramo das alterações climáticas. Fica-se também a saber que a citação da publicação original partiu de um texto daquele físico, datado de setembro de 2019.

Outra das questões importantes destacadas no texto, e que está em linha com o que Filipe Duarte Santos defende, é que a atividade solar tem pouca influência na alteração da temperatura do planeta. Pelo menos, não à escala do aumento da temperatura terrestre que hoje se conhece. “O Sol é como se fosse uma lâmpada, emite uma certa quantidade de energia radiativa por segundo. A quantidade de energia que incide por segundo no topo da atmosfera num metro quadrado de área perpendicular à direção do Sol à Terra chama-se constante solar. Mede-se permanentemente com grande precisão por meio de satélites e tem pequenas variações com um ciclo de cerca de 11 anos”, explicou Filipe Duarte Santos.

Conclusão

Apesar de a teoria de que é o Sol o grande motor de aquecimento do planeta ter sido amplamente desmontada nos últimos anos, voltou a surgir nas rede sociais. Desta vez, pela voz de um físico italiano, Antonino Zichichi, que tem difundido teorias alternativas às reais causas das alterações climáticas e que continua a defender o uso de combustíveis fósseis. Na publicação original que o cita, dizendo que é o Sol que leva a maior fatia de “culpa” de aquecimento global, não existem quaisquer informações credíveis que demonstrem que essa teoria está certa. Depois, segundo os vários relatórios internacionais e os especialistas ouvidos pelo Observador, o principal causador do aquecimento global do planeta continua a ser a atividade humana. Apesar de serem estimativas aproximadas, esse causador continua a ser destacado, de forma consensual, na comunidade científica.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO