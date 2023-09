A estratégia é repetida: existem várias publicações nas redes sociais a dar conta de uma suposta interrupção de uma entrevista feita pelo apresentador da TVI Manuel Luís Goucha, mas o nome do entrevistado vai variando. Desta vez é o cantor Tony Carreira que surge como o interlocutor de uma conversa que, segundo o que é divulgado por esta publicação do Facebook, “foi interrompida pelas autoridades” pela partilha de “informações financeiras” de uma “magnitude” capaz de “abalar as fundações da sociedade portuguesa”.

Por baixo do texto da publicação surge a imagem da entrevista de Tony Carreira, no programa “Conta-me”, transmitida a 13 de maio deste ano. E em baixo um link que reencaminha para uma página de software para a negociação de criptomoedas.

O conteúdo da entrevista citada nada tem a ver com o que é escrito na publicação. Em nenhum momento são feitas referências à situação financeira do cantor ou criptomoedas. O mesmo esquema já foi utilizado outras vezes, também no Facebook, através da partilha de imagens de outras entrevistas feitas por Goucha no mesmo programa a outras figuras públicas, caso do cantor Sérgio Rossi, por exemplo.

Na altura, o Observador contactou o Banco de Portugal que avisou que a publicação em causa, semelhante à que é aqui analisada, “poderá integrar-se num esquema de natureza fraudulenta, dirigido a obter ganhos patrimoniais de potenciais clientes que julgam (erradamente) estar a investir em ativos virtuais”.

A instituição adiantava também ter “tido conhecimento de situações similares à relatada, envolvendo outras figuras públicas e outras supostas entidades/plataformas que afirmam dedicar-se a atividades com ativos virtuais, quando, na realidade, desenvolvem apenas esquemas fraudulentos”. Não eram adiantados dados concretos devido ao segredo bancário e ao segredo de justiça, no entanto, a entidade afirmava que “o número de processos de averiguação abertos relacionados com este tema aumentaram significativamente nos últimos tempos”.

Conclusão

Trata-se de uma publicação falsa que usa uma entrevista que existiu para divulgar uma plataforma relativa a criptomoedas. Um esquema que está a ser usado repetidas vezes, através de partilhas no Facebook, e para o qual o Banco de Portugal já tinha deixado um alerta, num anterior fact check do Observador. Desta vez, a entrevista em causa é ao cantor Tony Carreira, também feita por Manuel Luís Goucha na TVI — tal como tinha acontecido com a entrevista ao cantor Sérgio Rossi –, mas a conversa não foi interrompida por autoridades e não teve o conteúdo que é referido nesta publicação.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.