Em várias publicações nas redes sociais surgiu a ideia de que a cantora brasileira Anitta foi atingida com objetos lançados pelo público durante um concerto e abandonou o palco, depois de ter dito que o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não seria reeleito nas eleições presidenciais de outubro deste ano.

O vídeo original foi publicado pelo utilizador nanirubio1 no TikTok, no dia 13 de maio, e nessas imagens é possível constatar que não foi a artista do Brasil quem foi atacado. Na descrição das imagens encontra-se a hashtag “lazowi”, ou seja, quem estava em palco era a cantora espanhola Zoe Jeanneau Canto, conhecida como La Zowi.

No excerto do concerto no festival PMVR Jaén, a própria artista mostrou-se indignada e disse que nunca lhe tinha acontecido algo do género, referindo-se aos objetos que foram arremessados na sua direção, quando se encontrava em cima do palco. No vídeo vê-se que La Zowi acaba por se mostrar incomodada com a situação, acabando por atirar o suporte do microfone em direção ao público e o microfone para o chão antes de, aparentemente, abandonar o palco — algo que não é possível confirmar nas imagens.

Uma utilizadora do TikTok explicou à AFP, depois de ter feito um comentário a garantir que a cantora não era a brasileira Anitta, que no espetáculo “não foi dito nada sobre o Brasil nem sobre o seu Presidente”. Assim, nem se trata da artista natural do Brasil nem a razão da revolta foi o Presidente Jair Bolsonaro e uma referência à sua não-reeleição.

Tendo ou não o Brasil sido referido durante o concerto, é certo que a cantora em causa não é Anitta, o que é comprovado por outros vídeos do espetáculo, nomeadamente em partilhas feitas no YouTube.

Conclusão

Não é verdade que Anitta tenha sido atingida por objetos durante um concerto por falar de Jair Bolsonaro no palco, alegadamente sugerindo que o Presidente brasileiro não seria reeleito nas próximas eleições. Várias imagens comprovam que não se trata da cantora brasileira, mas sim de La Zowi, uma cantora espanhola. Além disso, uma utilizadora do TikTok que assistiu ao momento assegurou que não houve qualquer referência ao Brasil durante o espetáculo. Portanto, as informações que estão a ser divulgadas relativamente a Anitta são falsas, não tendo sido a artista brasileira a ser atingida em palco.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

