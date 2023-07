A reunião do Conselho de Estado de 21 de julho foi cheia de críticas ao Governo e terminou com o Presidente da República a deixar para um encontro posterior, em setembro, mais uma ronda com os seus conselheiros onde pretende fazer uma intervenção sobre aquilo que ouviu e a situação do Executivo nesta altura. Depois da reunião que durou cerca de quatro horas, o primeiro-ministro seguiu para a Nova Zelândia para assistir ao primeiro jogo da seleção nacional no mundial de futebol feminino. Mas isso aconteceu nos moldes do que consta a publicação análise?

Este utilizador do Facebook diz que “António Costa ‘fugiu’ do Conselho de Estado para não responder às críticas e ir apanhar o Falcon da Força Aérea para ir à Nova Zelândia ver a seleção”. Apesar de a sequência estar correta, porque o primeiro-ministro seguiu mesmo viagem naquela noite, não foi exatamente como é aqui descrito.

A deslocação do primeiro-ministro a à Nova Zelândia, mais concretamente a Dunedin, para assistir à estreia da seleção nacional feminina de futebol no campeonato do mundo era pública desde o dia 18 de julho e a nota justificava a ida de Costa: “Perante o apuramento inédito da Seleção Feminina para o Mundial de Futebol, o primeiro-ministro comprometeu-se a estar presente no primeiro jogo da equipa portuguesa no Mundial, sinalizando assim a importância desta modalidade, sendo um grande momento para a promoção da igualdade de género no futebol e na sociedade”. No mesmo dia foi marcado o Conselho de Estado para sexta-feira, 21 do mesmo mês.

Ao Observador, o gabinete do primeiro-ministro responde que Costa “não saiu mais cedo” e que “esteve na reunião do Conselho de Estado até ao fim”. “A reunião terminou quando o Presidente da República entendeu dever dá-la por concluída”, refere ainda uma resposta enviada pelo mesmo gabinete às perguntas enviadas pelo Observador.

Também não é verdade que o primeiro-ministro se deslocou até à Nova Zelândia no Falcon da Força Aérea. “A deslocação do primeiro-ministro à Nova Zelândia e a Timor-Leste foi feita em voo comercial”, detalha o seu gabinete. Depois de ter assistido ao jogo em que a seleção portuguesa defrontou os Países Baixos, António Costa seguiu para uma visita oficial a Timor-Leste nos dias 25 e 26 de julho.

Conclusão

Uma afirmação, duas incorreções. O primeiro-ministro não “fugiu” do Conselho de Estado, com o seu gabinete a garantir que ficou até ao final da reunião e que a mesma só terminou quando o Presidente da República entendeu. Depois disso embarcou no voo comercial — e não num Falcon da Força Aérea, como consta na publicação partilhada — para ir até à Nova Zelândia assistir à estreia da seleção nacional de futebol feminino no campeonato mundial.

