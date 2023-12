Um gráfico partilhado num post da rede social Facebook mostra um gráfico que referente ao ranking de produtividade dos países da Zona Euro. No topo da tabela está a Irlanda com mais de 200% e Portugal aparece quase no fundo da lista, como o terceiro país menos produtivo com 72,1%. Contudo, os dados não são atuais.

O gráfico está descontextualizado e foi pela primeira vez partilhado pelo jornal ECO, a 4 de agosto desde ano. O jornal de economia demonstra através de uma série de gráficos que Portugal tem vindo a “afundar” no ranking da produtividade europeia. O gráfico de 2022 é realmente o mesmo que é partilhado na publicação das redes sociais que analisamos.

Os dados são do Eurostat e referem-se à produtividade laboral por pessoa empregada. Embora os valores apresentados sejam de 2022 e ainda não haja números de 2023, a percentagem apresentada pelo gráfico trata-se de um número provisório. Em resposta ao Observador, o Eurostat confirmou que os números são atualizados regularmente, mas não foi possível perceber qual o valor deste indicador em agosto.

A última atualização dos dados foi feita a 20 de novembro e Portugal apresenta uma taxa de 75,7%. Também este é um valor assinalado como provisório. Abaixo desta marca na tabela está a Letónia, a Eslováquia e a Grécia, respetivamente.

Conclusão

Um gráfico nas redes sociais mostra Portugal no fundo de uma tabela de produtividade laboral europeia. O gráfico é verdadeiro, mas os dados estão desatualizados. Segundo o Eurostat, a produtividade nominal por trabalhador empregado em Portugal foi 75,7%. Contudo, o valor é provisório. A sua última atualização foi no passado dia 20 de novembro.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é: PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.