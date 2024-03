Um vídeo divulgado nas redes sociais no mês de fevereiro mostra um trator a disparar estrume contra um edifício que a publicação refere como sendo a embaixada da Ucrânia em Paris. As imagens surgem sob o logótipo da Euronews e referem que a ação foi levada a cabo por agricultores franceses em protesto.

De acordo com a montagem em vídeo, o embaixador ucraniano em Paris terá enviado uma carta ao sindicato dos agricultores, durante o período recente de fortes protestos deste setor em França, com um apelo para que seguissem “o exemplo” ucraniano, “unindo-se pelo bem da sua pátria” e acabassem com as manifestações. A carta citada referia que o povo ucraniano assistia “inquieto” ao que estava a acontecer em França, lamentando “que os agricultores franceses, confrontados com as suas primeiras dificuldades económicas, se tenham virado contra o Governo francês e os ucranianos, que lutam com todas as suas forças pela liberdade e a democracia europeias”.

De acordo com esta mesma narrativa, exposta neste vídeo através de frases por cima de imagens e até de um fac-símile da suposta carta do embaixador ucraniano, os agricultores responderam atirando estrume para a fachada do edifício da representação diplomática da Ucrânia em Paris.

Ao Observers, da France24, a Euronews desmentiu ter feito este vídeo. “É uma imitação sofisticada do estilo, visual e formato da Euronews”, descreveu fonte da organização. Há outros elementos no vídeo que, de resto, já evidenciavam a sua falsidade.

O edifício em causa não é a embaixada da Ucrânia em Paris, mas sim o Conselho Regional de Dijon. Em dezembro do ano passado, os agricultores manifestaram-se contra os atrasos no pagamento das ajudas à formação de jovens agricultores na região e utilizaram estrume no protesto. As imagens usadas no vídeo falso são dessa mesma manifestação, que aconteceu a 15 de dezembro.

No Twitter há registos em vídeo desse mesmo momento, dias depois de ter sido noticiado e com uma referência à localização em Dijon. Tudo aconteceu meses antes deste novo vídeo falso que só surgiu em fevereiro nas redes sociais.

Por outro lado, não existem notícias sobre semelhante protesto frente a qualquer embaixada da Ucrânia. Bem como também não há informações sobre a carta citada no vídeo falso. Aliás, a missiva aparece com uma assinatura que não é a do embaixador referido, Vadym Omelchenko.

A comparação pode ser feita a partir de uma outra carta assinada pelo mesmo embaixador — que pode ser consultada online — e que foi enviada ao prefeito de Neuilly-sur-Seinne com um agradecimento à cidade pelo apoio ao povo ucraniano na sequência da invasão russa, nomeadamente pelo acolhimento de refugiados.

Conclusão

O vídeo é falso, não foi feito pela Euronews e os acontecimentos referidos nada têm a ver com a Ucrânia ou a representação diplomática do país em Paris. A imagens usadas para este vídeo são de protestos de agricultores ocorridos a meio de dezembro do ano passado, mas em Dijon e com o setor a protestar pelos atrasos em apoios a programas de jovens agricultores. Nessa altura foi atirado estrume, a partir de um trator, para a fachada do edifício do Conselho Regional, tal como foi então noticiado pela imprensa francesa. Além disso, no vídeo aqui analisado é referida uma carta que nunca foi noticiada, supostamente enviada pelo embaixador da Ucrânia em Paris aos agricultores, que tem um assinatura que não corresponde à do diplomata referido.

ERRADO

