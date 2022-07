Muitos utilizadores das redes sociais têm partilhado uma fotografia que dizem mostrar um carro elétrico a ser carregado por um gerador a diesel que, por sua vez, está a ser rebocado por uma carrinha a gasolina.

As partilhas mostram uma fotografia de um carro elétrico que está a ser carregado por uma máquina que está presa a um carro amarelo com a marca ÖAMTC. O texto acima da foto diz: “Uma carrinha a gasóleo reboca um gerador a gasolina para carregar um carro elétrico.” Neste caso particular é acrescentada a frase: “O futuro vai ser brilhante”.

A fotografia original, que pode ver aqui, foi publicada em maio de 2019 pelo Automóvel Clube da Áustria, ou ÖAMTC no original, que fornece aos seus membros serviços rodoviários de emergência e testes anuais de segurança, entre outros serviços.

A legenda da foto original diz, traduzida do alemão: “Quando a bateria não aguentar mais, a gente traz sumo fresquinho! O nosso ‘Mobile Power Bank’ para carros elétricos completou com sucesso o seu primeiro teste na prática. Após cerca de 20 minutos, o Mercedes elétrico tinha energia suficiente para levar o nosso membro à próxima estação de carregamento sem problemas.”

“A fotografia foi mal interpretada”

Um especialista técnico desta empresa foi questionado pela agência Reuters por e-mail sobre estas publicações. Christian Klejna explicou que esta fotografia foi mal interpretada. “Este não é um gerador a gasolina, mas um banco de energia móvel para carros elétricos. O “Carregador de Veículo Elétrico Móvel” consiste em várias células de lítio e pode fornecer eletricidade por cerca de doze quilómetros para um veículo elétrico.”

Essas baterias de lítio são carregadas através de cabos de rede pública com uma tomada normal de 220 volts, disse o especialista técnico da ÖAMTC.

“O veículo de apoio não é (ainda!) um e-car”, continuou Klejna. “É um dos nossos veículos padrão a diesel que usamos em toda a Áustria. Embora estejamos constantemente a testar e-Cars na nossa frota de carros.”

Conclusão

Não é verdade que um gerador a gasolina tenha sido usado para carregar um carro elétrico. A empresa retratada nas publicações disse à Reuters que o veículo de apoio era movido a diesel, mas que a fonte de energia para carregar o carro elétrico usava baterias elétricas recarregáveis.

