Está a ser partilhada nas redes sociais uma fotografia de um alegado estábulo para cavalos no Dubai que se assemelha a um hotel. Um utilizador do Facebook, que partilhou a imagem, comentou: “E eu aqui achando que era um hotel e o cavalo o rececionista!”

No canto superior esquerdo, é possível ver o nome de um perfil do Instagram intitulado “Dilminha”, que se identifica como uma página de comédia. O perfil tem também uma página no Facebook.

Uma pesquisa realizada no Google Images — uma das ferramentas que permite m identificar o histórico de uma imagem — mostra que, apesar de o espaço ser muito semelhante ao da receção de um hotel, trata-se de um museu, o Helian Horse Culture Museum, localizado não no Dubai, mas na China, na cidade de Jiangyin, na província de Jiangsu.

De acordo com o Atlas Obscura, um site que reúne informação sobre milhares de locais “maravilhosos” em vários pontos do mundo, o museu foi construído pelo Helian Group, uma marca de roupa chinesa para homem que queria investir na indústria do turismo. O interior do Helian Horse Culture Museum está revestido com mármore e foi decorado com candelabros, carpetes e estátuas. Inclui ainda um centro comercial.

O espaço alberga mais de 300 cavalos (e algumas zebras), representativos de 43 raças originárias de 30 países, como Alemanha, Espanha, Turquemenistão ou Cazaquistão. Os animais vivem em estábulos mas, segundo explica o Atlas Obscura, são expostos aos visitantes em estábulos construídos em mármore. São estes estábulos que aparecem na imagem que tem sido partilhada.

O Helian Horse Culture Museum foi notícia no jornal britânico Daily Mail em 2017, cerca de um ano após ter aberto, porque estavam a ser partilhadas imagens que referiam tratar-se de um estábulo no Dubai. As mesmas fotografias terão ressurgido recentemente nas redes sociais.

Conclusão

A fotografia não mostra um luxuoso estábulo para cavalos no Dubai, mas um museu dedicado a estes animais na cidade de Jiangyin, na província de Jiangsu, na China. O espaço alberga mais de 300 cavalos, representativos de 43 raças originárias de 30 países.

