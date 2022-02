Um utilizador de Facebook partilhou nesta rede social uma imagem na qual se vê uma multidão naquilo que parece ser um protesto. A alegada fotografia da manifestação é acompanhada por uma descrição na qual se afirma que Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, está escondido num abrigo nuclear na sequência dos protestos que o país tem vivido que, diz o autor, juntaram quatro milhões de pessoas “nas ruas perto do parlamento”. É errado.

Começamos pela afirmação de que o governante canadiano está ou esteve escondido num abrigo nuclear na sequência de manifestações no país. Efetivamente, como contou a Lusa, citando a Agência EFE, no final de janeiro, o primeiro-ministro do Canadá e a sua família foram deslocados da residência oficial em Otava, capital do país, para “um local não revelado devido a receios relacionados com os protestos anti-vacinas para a Covid-19”. Nunca foi referido que Trudeau foi para um abrigo nuclear.

Na altura, as forças de segurança do Canadá temiam que os elementos radicais que se juntaram ao chamado “Freedom Convoy” (“Comboio da liberdade”, em português) provocassem ações violentas. Este movimento de protestos tem bloqueado várias passagens fronteiriças com os EUA. Desde 8 de fevereiro que o líder canadiano já teve várias aparições públicas em Otava, tendo estado presente no parlamento do país nesse dia, como relatou a revista The Week. Na segunda-feira, o líder do país fez uma conferência de imprensa presencial na qual anunciou que ia ativar poderes de emergência, contou também a Lusa.

Mas o principal problema desta publicação no Facebook está relacionado com a imagem em questão. É que esta, como é possível ver pelos edifícios no fundo, é de Moscovo, na Rússia, e não de Otava.

Fazendo uma pesquisa através do Google Image, uma plataforma de pesquisa da Google que permite fazer pesquisas tendo como fonte imagens e não texto, é possível encontrar a imagem na base de dados da Associated Press. De acordo com esta agência de notícias, a fotografia é de 10 de março de 1991 e foi tirada por Dominique Mollard. Na descrição, explica-se que a mesma mostra “centenas de milhares de manifestantes” — cerca de 500 mil, diz a AP — na Praça Manezh, em Moscovo, ao lado do Kremlin”, num protesto em que foi “exigido” ao antigo presidente soviético Mikhail Gorbachev para abandonar o cargo.

Ou seja, não são quatro milhões de pessoas nem o protesto é no Canadá nem a fotografia é atual.

É errado que esta imagem mostre uma multidão de quatro milhões de pessoas no Canadá. A fotografia em questão é de 1991 e mostra uma manifestação em Moscovo. A imagem foi publicada após a saída de Justin Trudeua da capital do país devido a protestos — o que aconteceu –, mas nada tem a ver.

