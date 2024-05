Estão a circular na rede social Facebook imagens que alegadamente mostram um avião da Força Aérea Portuguesa a iniciar um voo para levar ajuda às vítimas das cheias no sul do Brasil. “Força Aérea portuguesa descola com os donativos arrecadados rumo ao Brasil”, diz um dos utilizadores. Mas terá Portugal enviado ajuda através das Forças Armadas?

As cheias que há cerca de duas semanas têm atingido o sul do Brasil, e sobretudo o estado do Rio Grande do Sul, já provocaram mais de 160 mortes e mais de 800 feridos. Desde aí que têm chegado à cidade de Porto Alegre vários carregamentos com ajuda humanitária.

No entanto, nenhum deles foi transportado para o Brasil pela Força Aérea Portuguesa. Ao Observador, fonte oficial daquele ramo das forças armadas esclarece que, “até ao momento, não se registou qualquer missão da Força Aérea Portuguesa relacionada com aquele transporte”.

A Força Aérea Portuguesa confirma, no entanto, ter sido “contactada informalmente pela Força Aérea Brasileira no sentido de avaliar a disponibilidade para apoiar a coordenação de transporte de donativos recolhidos em Portugal”. Apesar disso, as Forças Armadas portuguesas nunca chegaram a intervir no processo, uma vez que “o pedido não chegou a ser formalizado através dos canais ministeriais próprios, assim como a identificação do eventual material a transportar”.

As imagens que ilustram a publicação do Facebook foram gravadas antes das cheias no Brasil. A gravação foi feita no aeroporto de Lisboa, em dezembro de 2023, e mostra um Embraer KC-390 a levantar voo, como indica a página de Youtube Airport Wings, dedicada ao setor da aviação.

Apesar de a Força Aérea não ter enviado bens para o outro lado do Atlântico, a Embaixada do Brasil em Portugal organizou uma recolha de ajuda humanitária que foi enviada para São Paulo num voo da Latam no dia 17 de maio. Foram enviadas 300 toneladas de bens, que incluíam roupas de inverno, casacos, edredons e cobertores.

Também o governo anunciou o envio de ajuda para apoiar as vítimas das inundações no Brasil. O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou, na passada sexta-feira, que esta terça-feira vai partir de Lisboa um voo da TAP com destino a São Paulo, carregado com ajuda humanitária.

Conclusão

A Força Aérea Portuguesa não participou no envio de ajuda humanitária para o Brasil. Ainda assim, de território português saíram várias centenas de toneladas de bens para apoiar as vítimas das cheias no Rio Grande do Sul, enviados quer pela Embaixada do Brasil em Portugal quer pelo governo português (através do MNE).

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

