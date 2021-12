É mais um caso onde se confundem dados verificados e oficiais, relativos a efeitos secundários das vacinas, com números de reações, complicações e até mortes, que são inseridos em páginas de participação livre, antes de os mesmos serem sujeitos a uma validação científica — como já explicámos neste fact check, neste, neste ou ainda neste. São quatro exemplos, mas poderiam ser apresentados mais, já que essa tem sido uma das formas mais recorrentes na tentativa de distorcer a informação sobre os efeitos secundários ou casos de mortes após a toma da vacina. Situações em que, além de dados não verificados, se recorre a tabelas e gráficos que, alegadamente, comprovam as teorias. Conforme já explicado, não só estes números não comprovam essa realidade como os dados oficiais disponíveis até este momento a refutam.

No caso em concreto, é usada a imagem de um canal de televisão que, segundo a agência de notícias AFP, usou como fonte um documento do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ou Centro para o Controlo e Prevenção de Doença, instituição norte-americana), publicado a 11 de outubro de 2021.

Tal como nos sistemas de notificação como o VAERS — criado nos Estados Unidos em 1990 para detetar eventuais problemas de segurança relacionados com vacinas aprovadas nos Estados Unidos –, qualquer pessoa pode enviar uma notificação, não significando isso que haja qualquer relação provada cientificamente entre a administração das vacinas e a morte de determinada pessoa.

Ora, analisando em concreto o caso de Taiwan. Até dia 22 de dezembro, data da publicação, o CECC (Centro de Controlo de Epidemias — Central Epidemic Command Center) contava 850 mortes de pessoas infetadas com a Covid-19, de acordo com o documento que é diariamente divulgado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo os dados de vacinação disponíveis no OurWorldIn Data, em Taiwan, 66% da população já tem o esquema vacinal completo e 78% já receberam pelo menos uma dose da vacina.

No dia em que foi partilhada a imagem, assinalava-se exatamente um ano desde o momento em que tinha ressurgido um caso de Covid-19 no país, depois de 253 dias sem qualquer caso registado pelas autoridades sanitárias.

Coincidências à parte, não há qualquer informação oficial de que o número de mortos no país, depois de administradas vacinas contra a Covid-19, seja superior a 850.

O próprio documento que serve de base à informação partilhada e anunciada pelo canal de televisão deixa nas notas iniciais essa ressalva: “As notificações aconteceram depois da vacinação, mas isso não significa que tenham sido causadas pela vacinação. O Sistema de Notificação de Efeitos Secundários (VAERS) é um sistema de monitorização passiva. O número de notificações de efeitos secundários não pode ser explicado por si só ou usado para tirar conclusões sobre causalidade entre a vacinação e os efeitos reportados”.

Conclusão

De acordo com a informação oficial disponível até ao momento, não é verdade que, em Taiwan, o número de mortos depois da vacinação seja superior ao número total de mortes por Covid-19 registadas no país desde o início da pandemia. Num dos países que tem sido apresentado como exemplo no combate contra o novo coronavírus, os dados de um sistema de notificação de efeitos secundários aberto a qualquer pessoa foram utilizados como se se tratassem de dados oficiais, validados pelas autoridades de saúde.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO