O nome de Bill Gates tem protagonizado várias teorias da conspiração relativas à pandemia da Covid-19. Desta vez, é a variante Ómicron a suscitar dúvidas nas redes sociais, devido a um jogo de 1999 com o mesmo nome. Várias publicações no Facebook sugerem que esta pandemia tem vindo a ser “preparada há muito tempo” por uma “agenda demoníaca”.

“Bill Gates criou um jogo para Windows chamado ‘Omikron’, em 1999, sobre demónios que fingem ser seres humanos para roubar as suas almas. Tudo está a ser preparado há muito tempo nessa agenda demoníaca. E Satanás, pai dessa elite criminosa, ainda se ri de nós”, pode ler-se numa das publicações, sendo que outras sobre o tema falam em “coincidência”. Mas haverá alguma coincidência entre um jogo e uma variante da pandemia?

Em primeiro lugar, é verdade que existe um jogo chamado “Omikron: The Nomad Souls” — com “K” e não com “C”, como se escreve a nova variante do SARS-CoV-2. O nome do jogo remete para o nome da cidade em que se desenvolve o cenário, sendo esta uma metrópole Phaenon, o segundo planeta no sistema da estrela Rad’an — segundo é possível concluir pela sinopse. É um jogo de ação em que as personagens podem receber a alma e o espírito de outros protagonistas, o que leva os internautas a falar de “demónios”.

Porém, ao contrário do que é dito nas publicações em causa — que o jogo foi criado pela Microsoft e por Bill Gates —, o “Omikron” foi criado por uma empresa francesa, a Quantic Dream, e mais tarde comercializado pela Eidos Interactive, que acabou por lançar a versão para a Microsoft Windows e para a Dreamcast.

Em resposta à AFP, a própria Microsoft assegurou que o videojogo “não foi desenvolvido” pela gigante tecnológica norte-americana nem por Bill Gates.

Houve até uma altura em que a Microsoft resolveu criar um departamento de videojogos, a Xbox Game Studios (que chegou a ter outros nomes), que trabalhava com outras empresas e plataformas e que desenvolvia e ajudava a criar videojogos, mas a Quantic Dream nunca foi uma delas.

Apesar de este ser um jogo de 1999, há plataformas que continuam a vendê-lo, como é o caso da Amazon. Uma das curiosidades do jogo é o facto de o cantor e compositor David Bowie ter dado voz a uma das personagens e ter composto a banda sonora do jogo.

Conclusão

Não é verdade que o jogo “Omikron” tenha sido desenvolvido pela Microsoft ou por Bill Gates e que, tal como é insinuado nas publicações, fosse uma espécie de presságio para a pandemia da Covid-19. O videojogo em causa foi criado pela empresa francesa Quantic Dream e, mais tarde, desenvolvido para ser jogado em Windows, o sistema operativo da Microsoft. Mas também podia ser jogado na consola Dreamcast, ou seja, nem era sequer exclusivo da empresa de Gates. Tal como tem acontecido em larga escala, principalmente durante a pandemia, Bill Gates tem sido acusado de vários factos relativos à Covid-19, desde ser responsável pela doença até à implantação de chips em vacinas. Todas elas se revelaram falsas.

