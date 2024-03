O vídeo é verdadeiro, mas a ideia que circula nas redes sociais não. As imagens mostram um homem a atear fogo a uma bandeira de Israel e logo depois ser atingido pelas chamas. Recentemente, nas redes sociais, começaram a circular publicações que afirmam que se trata de um homem israelita. Na verdade, as imagens são antigas, de 2021, e o homem é iraniano.

“Palestiniano queima bandeira de Israel. Quero saber o que mudou a direção do vento”, lê-se numa das várias publicações virais que circulam na Internet. Trata-se de uma alusão ao conflito entre Israel e o Hamas, que subiu de tom com o ataque do grupo palestiniano de 7 de outubro.

No vídeo, é possível ver o homem a pegar fogo à enorme bandeira de Israel, enquanto outros erguem bandeiras da Palestina. Têm também máscaras de proteção facial. Logo de seguida, as chamas atingem o homem. Primeiro no braço, depois no resto do corpo.

Como já referido, o vídeo remonta a 2021 e foi filmado durante um protesto do “Dia de Al-Quds”. Desde a Revolução Islâmica de 1979, esta data – que é realizada todos os anos na última sexta-feira do Ramadão, mês de jejum muçulmano – é assinalada no Irão em solidariedade para com os palestinianos.

A notícia de que o homem iraniano foi atingido pelas chamas ao queimar uma bandeira de Israel foi noticiada pela imprensa israelita (aqui e aqui), na imprensa turca (aqui) e saudita, como é possível ver na publicação em baixo.

Watch: A man in Iran catches on fire while burning an Israeli flag during a Quds Day protest. https://t.co/qv4NUU1OEE pic.twitter.com/9q0Cv6W7zI — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 9, 2021

Em todos os órgãos de comunicação social, é feita a referência de que o homem era iraniano e que o incidente ocorreu no âmbito de um protesto do “Dia de Al-Quds”. Em nenhum momento é feita referência ao conflito entre Israel e Hamas. Acresce que o vídeo é de 2021, ou seja, muito antes de o conflito subir de tom com o ataque de 7 de outubro do ano passado.

Conclusão

O homem é iraniano e não israelita e o vídeo é de 2021. Não há qualquer relação entre as imagens e o atual conflito entre Israel e o Hamas. As imagens são verdadeiras, mas foram captadas no âmbito de um protesto do “Dia de Al-Quds”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.