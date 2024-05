O Reino Unido realizou eleições regionais para determinar a composição das autarquias de vários pontos do país no passado dia 2 de maio. Uma publicação nas redes sociais alega que na cidade britânica de Bradfrod, no norte de Inglaterra, a cerca de 60 quilómetros de Manchester, quem venceu o ato eleitoral foi um “partido muçulmano”.

A vitória deve-se, segundo a publicação nas redes sociais, ao facto de a maioria da população em Bradford ser “muçulmana”. “Estes são os resultados da substituição populacional”, lamenta-se, acrescentando que a “profecia” do antigo líder líbio Muammar Gaddafi está a “tomar forma”: “Tomar a Europa sem disparar um único tiro.”

Um dos problemas nestas alegações prende-se com o facto de não existir atualmente qualquer “partido muçulmano” na cena política britânica. Já houve um, designado de Partido Islâmico da Grã-Bretanha, mas acabou por se extinguir em 2006. Ainda assim, existem organismos como o “Conselho Muçulmano da Grã-Bretanha” ou “O Voto Muçulmano” que tenta unir politicamente os muçulmanos em redor de alguma candidatura.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Especificamente, no caso de Bradfrod nestas eleições, apenas 30 dos 90 vereadores foram a eleições. Segundo os resultados publicados no site da autarquia, não existe qualquer “partido muçulmano” a concorrer. Segundo o site oficial da cidade, quem ganhou o maior número dos lugares foi o Partido Trabalhista (dez), seguido dos independentes (nove) e dos conservadores (quatro).

Não obstante, existiu de facto nestas eleições um candidato muçulmano, a concorrer pelos independentes: Rizwan Saleem. Nas redes sociais, fez mesmo campanha junto à população muçulmana na cidade e falava em árabe. Mas ganhou apenas um dos 30 lugares em jogo nestas eleições.

Adicionalmente, a maioria da população em Bradford não se identifica como muçulmana. De acordo com os dados obtidos pela cidade, 33,4% da população assume-se como cristã, segundo os últimos dados de 2021, seguida de 30,5% que se identifica como muçulmana e ainda de 28,2% dos inquiridos que dizem ser ateus ou agnósticos.

Conclusão

Nenhum “partido muçulmano” venceu as eleições locais em Bradford, cujo ato eleitoral em maio elegeu 30 dos 90 vereadores para aquela autarquia. Não só uma força partidária com essa designação não existe em território britânico, como também o vencedor neste caso foi o Partido Trabalhista.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.