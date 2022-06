Uma publicação no Facebook com uma suposta fotografia do piloto de fórmula 1 Lewis Hamilton com uma camisola com a imagem de Lula da Silva a preto e branco está a gerar milhares de reações e centenas de partilhas na rede social — mas não é verdadeira.

Através de uma pesquisa no Instagram oficial do piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, não é possível encontrar a fotografia que está publicada numa página que se intitula de “página de fãs” de Lewis Hamilton e Max Verstappen — lewis_and_max, disponível aqui. No então, no Twitter oficial de Hamilton surge uma fotografia com a mesma camisola, mas sem a imagem de Lula estampada na frente.

Ambas as fotografias foram registadas e publicadas durante o decorrer do Grande Prémio da Emília-Romagna, em Itália, que Verstappen conquistou. Hamilton publicou nessa altura, em abril de 2021, várias fotografias sempre com o mesmo penteado e a camisola, com a identificação de todos os seus patrocinadores.

Basta ver a imagem real, partilhada pela página de fãs, para se perceber como é que se chegou à imagem manipulada com Lula da Silva.

Bastou apagar os logótipos dos patrocinadores de Hamilton, do lado direito da camisola (à esquerda de quem vê a imagem) para depois ocupar grande parte da área em branco, na frente, com um decalque da cara de Lula da Silva a preto.

A edição de imagens tem sido comummente utilizada para difundir conteúdo falso e, neste caso, ainda que haja vários utilizadores do Facebook a alertar nos comentários para o facto de a imagem ser falsa, a publicação continua a ser amplificada pelas partilhas, comentários e reações.

A imagem de Lula da Silva utilizada para a montagem é igual à utilizada nas t-shirts com o slogan “#Lulalivre” que ainda estão disponíveis para venda online, por exemplo, na Amazon (aqui).

Conclusão

A utilização de uma imagem que é vendida com o slogan “#Lulalivre” numa fotografia de Lewis Hamilton tem dado aso a que nas redes sociais se difunda a ideia que o piloto de Fórmula 1 é apoiante de Lula. É falso, a imagem resulta apenas de uma manipulação da fotografia.

