Nas últimas horas têm sido partilhadas nas redes sociais diversas publicações a dar conta de que, a partir desta quarta-feira, 27 de março, passará a ser feito controlo da velocidade média por parte da GNR na ponte Vasco da Gama em ambos os sentidos.

“Sentido Sul/Norte, entre o pórtico 7 — logo a seguir à área de serviço, até ao pórtico 2 (último pórtico antes de iniciar a subida para a ponte principal). Mesmo trajecto no sentido contrário”, escrevem vários utilizadores do Facebook, sugerindo aos condutores que partilhem esta informação com “amigos e familiares”. Mas será mesmo assim?

Questionada pelo Observador, a GNR esclarece que não passará a ser feito qualquer controlo de velocidade já esta quarta-feira. Ainda assim, fonte oficial aponta aquilo que pode estar na origem desta especulação: “Relativamente ao controlo de velocidade média na Ponte Vasco da Gama […], foi colocada a sinalização referente aos aparelhos cinemómetros vídeo fixos em virtude de se encontrarem em fase final de testes. Esta sinalização visa informar que a via está sujeita a controlo de velocidade, através do cálculo da velocidade média”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ou seja, é verdade que, como apontam as publicações analisadas, aquela via que liga Lisboa a Alcochete e Montijo, na margem sul do Tejo. O modelo tem vindo a ser testado desde 2021, uma informação que foi na altura confirmada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) ao Observador — num momento em que a Ponte Vasco da Gama surgia já como um dos pontos a instalar um dos cerca de 20 destes equipamentos de controlo da velocidade média dos condutores. “A seleção dos locais de instalação dos novos radares teve como pressuposto, entre outros fatores, o nível de sinistralidade aí existente e em que a velocidade excessiva se revelou uma das causas para essa sinistralidade”, justificava então a ANSR.

A GNR esclarece agora que o controlo de velocidade ainda não entrou em funcionamento naquela via. E acrescenta que, ao contrário do que alegam as várias publicações difundidas nas redes sociais, essa operação — o controlo efetivo da velocidade média dos carros — não terá início esta quarta-feira: “A entrada em funcionamento será oportunamente comunicada”, refere a mesma fonte. Ainda que não seja referido na resposta oficial, ao que o Observador apurou, tal não deverá começar sequer nos próximos dias.

Conclusão

Várias publicações em redes sociais como o Facebook têm referido que começará a ser feito o controlo da velocidade média na Ponte Vasco da Gama esta quarta-feira, dia 27 de março. É ainda afirmado que tal controlo cabe à GNR. Questionada pelo Observador, a Guarda Nacional Republicana confirma que “foi colocada a sinalização referente aos aparelhos cinemómetros vídeo fixos em virtude de se encontrarem em fase final de testes”, mas nega que tal controlo comece a ser feito esta quarta-feira. Aliás, a GNR garante que “a entrada em funcionamento será oportunamente comunicada”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.