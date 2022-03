A 12 de janeiro de 2007, na antecâmara de mais uma reunião do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab, economista alemão, fundador e presidente da organização, foi gravado em vídeo a mostrar mostrar a sede, em Genebra, e a explicar o propósito do encontro. É a partir desse vídeo que surge a acusação: “Sem saber que estava sendo filmando”, Schwab terá confessado que tinha “políticos, média e acima de tudo os especialistas e cientistas” no bolso. Acontece que não é nada disso que Schwab diz.

Na verdade, e apesar de o pequeno vídeo ter sido extraído de uma versão original bem mais longa, com 15 minutos e 59 segundos de duração (publicada na página oficial de Youtube do Fórum Económico Mundial), as legendas até estão corretas. Problema: em momento algum se diz que Fórum Económico Mundial tem alguém “no bolso”.

Aqui fica a transcrição completa da resposta de Schwab:

“Temos, se eu olhar para os nossos stakeholders [participantes ou partes interessadas, em português], negócios, claro, como um público muito importante; temos políticos, temos contínuas parcerias com muitos governos à volta do mundo, e é claro que temos Organizações Não Governamentais, sindicatos, temos todas essas partes diferentes, média, claro, e especialistas e cientistas muito importantes, e académicos.”

“Porque se estamos a olhar para o futuro, algo que devemos procurar são novas soluções, e as novas soluções serão muito orientadas pelo desenvolvimento tecnológico. Temos até líderes religiosos, empreendedores sociais muito importantes.”

Ou seja: basta ouvir o vídeo original ou ler as legendas para perceber que não há qualquer referência a meter ninguém “no bolso”. De resto, a resposta de Klaus Schwab surge na sequência de uma pergunta objetiva: “Quem é que temos nas várias reuniões? Quem são os vários stakeholders?”. Segundo os créditos colocados no Youtube, o vídeo é feito para o podcast do francês Loic Le Meur.

Isso mesmo pode ser verificado vendo o vídeo completo e, mais especificamente, este trecho, que começa por volta dos três minutos e 40 segundos. Em momento algum se discute os “diversos sistemas em que os globalistas estão infiltrados”, como diz esta publicação no Facebook.

O vídeo começa, precisamente, com Schwab a fazer uma pequena visita à sede, referindo as outras — em Pequim e Nova Iorque — e explicando que o Fórum Económico Mundial é “uma fundação que junta os principais agentes de decisão de todas as áreas”, fundado há 37 anos.

Conclusão

O vídeo de Schwab a falar nas vésperas do arranque de um encontro do Fórum Económico Mundial é verdadeiro e está corretamente legendado, mas a conclusão é falsa. Em momento nenhum é referindo que tem os participantes “nos bolsos” — essa expressão nem sequer é utilizada.

