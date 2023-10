“Gritos num protesto pró-Palestina em Istambul: ‘Enviem soldados turcos para Gaza.” A 9 de outubro deste ano surgiu uma publicação de Facebook onde se garantia que durante um protesto na Turquia se pedia um escalar do conflito entre o Hamas e Israel. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Ora, olhando para o vídeo curto, onde se vêem várias pessoas a protestar numa cidade — que aparenta ser da Turquia, já que é possível identificar bandeiras daquele país — não é possível dizer que as pessoas estavam a pedir o envio de soldados turcos para a Faixa de Gaza. Sobretudo porque a publicação está escrita em português, o que não é garantidamente o idioma usado durante o vídeo. A não ser que a autora saiba interpretar o que é dito, algo que não é visível no texto da publicação, fica difícil acreditar que estamos perante uma tradução fidedigna.

İstanbul’dan Tarihi Duruş: Yüzbinler İsrail Konsolosluğu’nu Kuşattı ???? İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde toplanan yüzbinler, ilk kıblemiz #MescidiAksa ve Kudüs’e yönelik saldırılara karşı verilen direnişe destek amacıyla tarihi bir eylem gerçekleştiriliyor. pic.twitter.com/inPT6URE7F — Muslim Port (@muslimportcom) May 10, 2021

O que é certo é que desde o dia 7 de outubro, dia do ataque do Hamas a Israel que vitimou e feriu várias pessoas, o mundo inteiro tem assistido a uma onda de protestos dos dois lados da guerra. E se é certo que também na Turquia têm existido protestos, não é verdade que este seja um dos vídeos que representa esses mesmos protestos. É que este conteúdo foi gravado em 2021 e não em 2023, ou seja, os acontecimentos ali retratados precedem, em muito, o novo episódio sangrento e trágico entre Palestina e Israel.

Para comprovar essa data, basta usar diferentes ferramentas de identificação de imagens, como a Google Images, para chegarmos a um tweet de meio de 2021, de um jornal turco, o Muslim Port. Consegue até ler-se, utilizando plataformas de tradução, que este protesto foi feito “à frente do Consulado de Israel em Istambul”. Nesse tweet é possível encontrar outro com imagens reais do evento em questão.

Também é certo que, cada vez que se usam as ferramentas de identificação de imagens, vai-se parar a fact-checks internacionais que já desmentiram publicações semelhantes à que o Observador está a verificar. É igualmente possível encontrar notícias da altura de órgãos de comunicação social fora da Turquia, como a agência Reuters.

Conclusão

Não é verdade que um vídeo de uma manifestação pró-Palestina na Turquia seja atual, gravado após o início de mais episódio sangrento no Médio Oriente, que decorreu no passado dia 7 de outubro. As redes sociais têm recebido muita desinformação a propósito desse conflito e, de facto, estamos novamente perante uma publicação falsa. O vídeo é verdadeiro, mas circula nas redes sociais desde, pelo menos, 2021. Há diferentes fact-checks que já desmentiram publicações semelhantes a esta e, utilizando ferramentas de identificação de imagens, é possível chegar ao vídeo verdadeiro e a notícias dessa manifestação.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

