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Enquanto dormia…
… eram conhecidos dez pontos do acordo entre os EUA e o Irão, que incluem a reabertura do estreito de Ormuz por parte Teerão, a recuperação de ativos iranianos e o congelamento do programa nuclear. O memorando de entendimento será assinado na próxima sexta-feira e depois segue-se um período de 60 dias para negociar. Washington mantém a pressão com Trump a avisar que pode retomar ataques contra o Irão caso não seja alcançado acordo final sobre o nuclear. Pode seguir tudo no nosso liveblog sobre o assunto.
Ao quarto dia do Mundial de 2026 entram pela primeira vez em vigor os protocolos para tempestades. O enviado especial do Observador à competição, Miguel Cordeiro, conta a partir de Miami que, perante previsões de condições meteorológicas adversas, as autoridades norte-americanas não facilitam e já chegaram a fechar fan zones em vários pontos dos EUA.
O Ministério Público acusou 22 arguidos da prática de 284 crimes, que faziam parte de uma rede criminosa que terá branqueado mais de 88 milhões de euros em Vila do Conde. Depósitos quase diários abaixo dos 10 mil euros, empresas fantasma com moradas falsas e documentos fabricados na China eram algumas das formas de fazer esse branqueamento de capitais. Pode ainda ouvir A História do Dia, em que o João Santos Duarte conversa com os dois jornalistas que investigaram o tema, o João Paulo Godinho e a Mariana Furtado.
O campeonato do mundo continuou madrugada dentro. A Suécia goleou a Tunísia por 5-1, com uma boa exibição de Viktor Gyökeres, que fez um golo e uma assistências, e de Alexander Isak (dois golos e uma assistência), formando a dupla de aço apadrinhou a estreia do jovem que tocou o cielito contra uma águia que também é sua. Os Países Baixos e o Japão também empataram (2-2), numa fina Kamada que separou quem pode e quem não quis. A Costa do Marfim de Ousmane Diomande (que não saiu do banco) venceu o Ecuador por 1-0. Pode continuar a acompanhar tudo sobre o Mundial de 2026 no nosso liveblog.
Se está com a febre do Mundial nada como ouvir “O Escândalo que destruiu a seleção“, um podcast com quatro episódios sobre o famoso Caso Saltillo que marcou a participação portuguesa no Mundial de 2026. Além dos episódios, pode ouvir agora também uma entrevista a Jaime Dória Cortesão, autor do inquérito ao “comportamento indecoroso” da seleção. “A Federação falhou. Era o forrobodó”, é uma das expressões que utilizou.
Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e trovoadas frequentes e dispersas, segundo adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O aviso vai estar em vigor entre as 12h00 e as 21h00 desta segunda-feira.
Dois desastres pelos ares marcaram o fim-de-semana. Um avião de uma empresa de paraquedismo nos EUA caiu provocando a morte das 12 pessoas a bordo, num voo que se preparava para um salto sobre a cidade de Butler, a cerca de 100 quilómetros de Kansas City, no Missouri. Já no Rio de Janeiro, no Brasil, dois helicópteros chocaram e fizeram seis mortos, nos quais se incluiu o cantor norte-americano Oliver Tree e um youtuber argentino.
Ao longo do dia pode acompanhar toda a informação atualizada no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Se precisar de descontrair, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra.
Bom dia e boa semana.
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MUNDIAL 2026
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Mundial 2026
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Com uma entrada forte, uma reação à pausa perfeita e um final de nível elevado, a Suécia estreou-se no Mundial com uma goleada convincente. Dupla de ataque esteve oleada com o apoio de Ayari (5-1).
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Mundial 2026
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Após uma primeira parte boa mas com um nulo, três golos em 14 minutos abriram por completo o jogo com Países Baixos na frente mas Japão aproveitou substituições erráticas para empatar no final (2-2).
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Mundial 2026
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Ao 4.º dia do Mundial entram pela primeira vez em vigor os protocolos para tempestades. Fan zones fecharam em vários pontos dos EUA. Em Miami, milhares de pessoas foram retiradas do FIFA Fan Festival.
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Mundial 2026
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Primeiro foram Nova Iorque e Nova Jérsia, agora é o Texas, onde o procurador-geral acabou de vencer a primeira de duas corridas ao Senado e poderá ter algumas razões políticas para se fazer ouvir.
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Mundial 2026
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Pela primeira vez, o Mundial reúne oito convocados com 40 ou mais anos. Este recorde inédito baseia-se, segundo especialistas, nos avanços da medicina desportiva e no uso da inteligência artificial.
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Mundial 2026
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São 24 os clubes "representados" pela Seleção no Mundial, numa lista bastante democrática, que percorre todas as divisões do futebol português. Repetentes só no Benfica, Vianense e... Ringe.
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OUTRAS NOTÍCIAS
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PODCASTS
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Futebol
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Os esquerdismos. A fuga de informação. As falhas da FPF. E a recusa de Joaquim Oliveira. Entrevista a Jaime Dória Cortesão, autor do inquérito ao “comportamento indecoroso” dos jogadores no México’86.
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Ciência
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As campainhas de alerta soaram por todo o mundo: “Vem aí um El Niño especialmente forte”. Tanto bastou para o culpar de calores e frios quando o importante é entender como se forma e como nos impacta.
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Religião
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Uma narrativa digna das melhores óperas, o livro de Ester conta a história de uma mulher judia que chegou a Rainha da Pérsia para se tornar numa heroína. O novo episódio de "As Histórias da Bíblia".
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Economia
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Esta semana falamos de denunciantes ou whistleblowers. Muitas vezes são vistos como “queixinhas”, mas podem ajudar os líderes a tomar melhores decisões e mais equilibradas.
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Relações
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A Rita não se sabe comportar em restaurantes Michelin. O Gui vai muito cedo para o aeroporto. A Alice chorou a meio do episódio porque lhe lavaram a cabeça. Além disso, há imenso drama neste episódio.
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Assembleia Da República
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Luís Aguiar-Conraria responde a uma ouvinte preocupada com a situação da esquerda mais à esquerda do PS. E a uma provável provocação sobre políticos que não leem.
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O que se passa lá fora
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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A discussão sobre a nova PSU fica marcada pela desonestidade e mistificação, muito porque há quem se ache dono dos pobres e pense que só o Estado pode praticar a solidariedade, o resto é caridadezinha
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Não me recordo de ter visto pessoas como Anizabela Amaral, Mamadou Ba, Pedro Schacht, Joacine Katar Moreira, Sandra Urceira e muitos, muitos outros activistas woke acusarem um negro de racismo.
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Em última análise, a questão é simples: queremos uma prestação única ou uma melhor prestação?
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Yesteryear é a história de uma “influencer” que vive com o seu marido (de uma família muito abastada) numa quinta e grava vídeos sobre a sua vida doméstica com uma prole em constante crescimento.
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MAIS PARA LER
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Comédia
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A atriz apresenta "A Gorda", monólogo que adapta o romance homónimo de Isabela Figueiredo, um livro "punk", como descreve, sobre vários temas que lhe tocam, entre eles a autoestima de uma mulher.
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Livros
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Ficou para a história como o rei que abandonou os portugueses na iminência da invasão francesa. Mas, num novo livro, Paulo Rezzutti explica porque é que o monarca deve ser recordado de outra forma.
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Livros
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A escritora italiana foi abandonada em bebé pela mãe, que depois se atirou ao rio. Nunca quis saber o que aconteceu, mas um contacto inesperado fê-la mergulhar na história trágica de Lucia Galante.
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Chefs
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A arrumar as cartas dos principais projetos, incluindo a Cevicheria, o chef promete novo espaço até final do ano. "A nossa geração já assistiu à troika, covid, crise. Isto também tem que nos dar pica"
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Festivais de Música
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A banda britânica deu-nos canções, mas também Gaza, Elon Musk, algoritmos e guerras, e o palco principal transformou-se num espelho do século XXI. Nem todos gostaram do que viram refletido.
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