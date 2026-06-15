Ao quarto dia do Mundial de 2026 entram pela primeira vez em vigor os protocolos para tempestades. O enviado especial do Observador à competição, Miguel Cordeiro, conta a partir de Miami que, perante previsões de condições meteorológicas adversas, as autoridades norte-americanas não facilitam e já chegaram a fechar fan zones em vários pontos dos EUA.

O Ministério Público acusou 22 arguidos da prática de 284 crimes, que faziam parte de uma rede criminosa que terá branqueado mais de 88 milhões de euros em Vila do Conde. Depósitos quase diários abaixo dos 10 mil euros, empresas fantasma com moradas falsas e documentos fabricados na China eram algumas das formas de fazer esse branqueamento de capitais. Pode ainda ouvir A História do Dia, em que o João Santos Duarte conversa com os dois jornalistas que investigaram o tema, o João Paulo Godinho e a Mariana Furtado.

Se está com a febre do Mundial nada como ouvir “O Escândalo que destruiu a seleção“, um podcast com quatro episódios sobre o famoso Caso Saltillo que marcou a participação portuguesa no Mundial de 2026. Além dos episódios, pode ouvir agora também uma entrevista a Jaime Dória Cortesão, autor do inquérito ao “comportamento indecoroso” da seleção. “A Federação falhou. Era o forrobodó”, é uma das expressões que utilizou.

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e trovoadas frequentes e dispersas, segundo adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O aviso vai estar em vigor entre as 12h00 e as 21h00 desta segunda-feira.

Dois desastres pelos ares marcaram o fim-de-semana. Um avião de uma empresa de paraquedismo nos EUA caiu provocando a morte das 12 pessoas a bordo, num voo que se preparava para um salto sobre a cidade de Butler, a cerca de 100 quilómetros de Kansas City, no Missouri. Já no Rio de Janeiro, no Brasil, dois helicópteros chocaram e fizeram seis mortos, nos quais se incluiu o cantor norte-americano Oliver Tree e um youtuber argentino.

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