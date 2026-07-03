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Enquanto dormia…
… Portugal assegurou a passagem aos oitavos de final do Mundial de futebol, ao vencer a Croácia por 2-1. O golo da vitória foi marcado por Gonçalo Ramos, que deu a resposta à pergunta que Roberto Martínez evitou e que até tinha prometido marcar se entrasse. Foi, aliás, um dos heróis de um jogo que, na segunda parte, se transformou num autêntico “carrossel de emoções”, com três golos marcados, outros tantos anulados por fora de jogo, duas bolas nos ferros e um penálti assinalado por intervenção do VAR.
O outro herói foi Diogo Costa, num jogo de loucos entre os experimentalismos de Martínez, as defesas do guarda-redes português, a entrada de Ramos e a memória de Jota. Para perceber o resultado, é preciso olhar para o papel (e a nota) que cada jogador teve ao longo do encontro e para os números deste apuramento. Um dos golos anulados aconteceu já no minuto 90+13. Seria o empate da Croácia, mas não se confirmou por causa de um chip colocado na bola Trionda — que, assim, determinou o último capítulo da carreira internacional de Luka Modric.
Neste “novo Mundial”, Roberto Martínez parece ter aprendido a mexer. Analisámos à lupa a prestação do selecionador nacional, que, depois da vitória, prevê agora um “grande jogo” contra Espanha, num duelo que já aquece a imprensa espanhola. Alguns jornais dizem que “os jogadores de Martínez não mereceram ganhar” e que têm de fazer mais. Entre eles, Cristiano Ronaldo, que voltou a fazer história, recordou Diogo Jota, elogiou e abraçou Modric, mas, no final, não quis falar sobre o seu próprio futuro.
Em campo também esteve um parente de Fernando Pessoa e de Eça de Queiroz que também é familiar de António José Seguro. É o que conta a árvore genealógica de João Neves, numa história que vai de Tavira ao Brasil.
Por cá, quase todo o país está em perigo máximo ou muito elevado de incêndio e o calor continua a preocupar. Em Vouzela, o fogo já fez sete feridos. Estamos a acompanhar a situação ao minuto, no jornal e na rádio.
Na polémica da habitação, explicamos que os processos contrariam a versão do líder do PS: há mesmo casas vazias há um ano e meio, como diz José Luís Carneiro, mas não por eleitoralismo. Autarcas socialistas apontam culpas à burocracia e, agora, o Governo diz que Carneiro, com uma visita a Grândola, expôs a localização de um abrigo para vítimas de violência, que devia ser confidencial.
O Banco de Portugal decidiu apertar os créditos à habituação e ao consumo. As novas regras, que entram em vigor a 1 de agosto, diminuem o limite do empréstimo consoante o rendimento, mas os jovens terão mais tempo para pagar.
Se foi um dos milhares que seguiram o podcast de ficção “O Zé Faz 25” e está ansioso por saber o que é que aconteceu, afinal, ao aniversariante, temos uma boa notícia: já saiu o trailer da segunda temporada, a que chamámos O Candidato Perfeito. Nesta nova coprodução do Observador com a Coyote Vadio, contamos a história do poderoso empresário que quer ser presidente da Câmara de Lisboa e faz tudo para ganhar as eleições, ao mesmo tempo que o filho está desaparecido.
Nesta newsletter encontra as notícias de que precisa para começar o dia bem informado. Já sabe que, ao longo do dia, temos toda a informação sempre atualizada no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Se precisar de uma pausa, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra. Bom fim de semana.
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MUNDIAL 2026
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Mundial 2026
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Foi preciso um susto para Martínez acordar. O plano que tinha estava certo mas só deu resultados sem CR7. Da revolução dos 61' à vontade de mexer ainda mais, analisámos a prestação de Martínez à lupa.
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Mundial 2026
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Após uma primeira parte de domínio da Seleção, segundo tempo trouxe um jogo de loucos entre os experimentalismos de Martínez, as defesas de Costa, a capa de herói de Ramos e a memória de Jota (2-1).
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Mundial 2026
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Diogo Costa voltou a ser decisivo a segurar Portugal até entrar em cena o Pistoleiro para marcar o golo da reviravolta, num jogo que foi o espelho da exibição de Leão: a análise à exibição da Seleção.
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Mundial 2026
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A vitória de Portugal pode ser explicada pelos números: entre o único toque que Ronaldo deu na bola na área, as 5 oportunidades criadas e os 37 minutos de que Ramos precisa para marcar ou assistir.
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Mundial 2026
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Avançado confidenciou, Bernardo Silva confirmou: quando estava no banco, prometera marcar se entrasse. Cumpriu. E até deixou um novo lema: "Se precisarem de um golo no final, chamem o Gonçalo Ramos".
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Mundial 2026
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Ronaldo tornou-se o primeiro jogador de 41 anos a jogar numa fase a eliminar do Mundial – e marcou aí pela primeira vez, antes de ser substituído. No final, recordou Jota mas não quis falar do futuro.
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Mundial 2026
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Depois de bater a Croácia, Martínez mostrou-se rendido à sua "grande equipa" e antecipou o jogo de segunda-feira, entre duas equipas que se conhecem "muito bem". Treinador lembrou sinais de Jota.
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Futebol
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Na Invicta, as principais praças encheram-se para acompanhar o triunfo suado que colocou Portugal nos oitavos de final do Mundial de Futebol
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Mundial 2026
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Quem diz que joga como um poeta tem novo argumento: de Pessoa a Eça, a árvore genealógica de João Neves é uma caixa de surpresas onde entra o Presidente da República, um ex-embaixador e um ex-autarca.
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NOTÍCIAS RELEVANTES
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PODCASTS
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Podcasts
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Um poderoso empresário concorre à Câmara de Lisboa e vai fazer tudo para ganhar as eleições, ao mesmo tempo que vive um drama familiar: o filho foi raptado e está desaparecido há quase um mês.
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Rádio Observador
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No "Realpolitik", Sérgio Sousa Pinto e Miguel Pinheiro falam sobre o falhanço da esquerda radical e sobre os sucessos e fracassos dos 250 anos dos Estados Unidos da América.
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Cultura
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É o dia a dia de quatro irmãs (e não só) em 6 episódios, num formato de reality TV pouco explorado em Portugal. Onde é que a série acerta? Onde falha? E entre ódios e amores, porque é que faz sucesso?
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Entrevista
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Investigou, inovou e formou nas melhores instituições europeias e americanas, dirigiu o Instituto Gulbenkian de Ciência. É citadíssimo e premiadíssimo. E mais que convidado, foi sempre escolhido.
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Rádio Observador
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Em entrevista ao Observador, Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, deixa avisos ao Governo sobre disponibilidade do partido para negociar e garante que nunca se deixarão comprar por Montenegro.
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Guerra
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A crise de combustível na Crimeia anexada provocou uma escalada nos preços da gasolina. Dados oficiais da agência federal russa de estatísticas revelam uma subida vertiginosa de 30% numa semana.
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Restauração
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Das sanduíches gourmet à saúde mental nas cozinhas, Paulo Amado explica como está a mudar a restauração e porque é que o maior desafio pode ser preservar a identidade portuguesa.
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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A reescrita de meia dúzia de artigos do Código de Trabalho requer aviso prévio e mandato explícito do eleitorado, mas a transformação demográfica do país pode ser decidida nas costas dos eleitores?
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Cada acordo com Teerão é uma aposta de alto risco. Aposta-se que o estômago vencerá a ideologia, que a inflação vencerá a escatologia, que os generais preferirão contas bancárias a funerais.
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É fascinante como os responsáveis pela Fraternidade S. Pio X, críticos do diálogo inter-religioso e da liberdade religiosa, copiam os argumentos dos bombistas suicidas.
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Regresso, com a noção de ter estado perto do meu mundo neste mundo: o das pessoas para quem o lugar onde vivem, seja rico ou pobre, privilégio em qualquer caso, é o seu reino.
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Sly Stone casou-se com Kathy Silva durante um concerto no mesmo lugar que foi palco do Happy Birthday, Mr. President de Marilyn Monroe; do combate do século entre Ali e Frazier; e de um assassinato.
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Rodrigo Francisco avisa que custos logísticos do festival (que começa este sábado, dia 4) são quase insustentáveis e assume que, sem obras, o Teatro Joaquim Benite arrisca fechar no Inverno.
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De uma maratona de cinco horas com Tchekhov a Jacques Brel dançado no CCB. Eis um guia possível para a 43.ª edição do festival de teatro, que decorre de 4 a 18 de julho, em Almada e Lisboa.
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O guia gastronómico distinguiu geladarias, quiosques, cafés e pastelarias ou petisqueiras em várias zonas de Portugal continental, Açores e Madeira. Segunda edição reúne "lugares com luz própria".
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Jovens do Bloom apostam na reutilização, e.p. ate'lye faz colab com a Salsa e Ministra assiste a showcase: "Queremos criar condições para que a moda possa atrair mais investimento privado".
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