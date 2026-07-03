… Portugal assegurou a passagem aos oitavos de final do Mundial de futebol, ao vencer a Croácia por 2-1. O golo da vitória foi marcado por Gonçalo Ramos, que deu a resposta à pergunta que Roberto Martínez evitou e que até tinha prometido marcar se entrasse. Foi, aliás, um dos heróis de um jogo que, na segunda parte, se transformou num autêntico “carrossel de emoções”, com três golos marcados, outros tantos anulados por fora de jogo, duas bolas nos ferros e um penálti assinalado por intervenção do VAR.

Em campo também esteve um parente de Fernando Pessoa e de Eça de Queiroz que também é familiar de António José Seguro. É o que conta a árvore genealógica de João Neves, numa história que vai de Tavira ao Brasil.

Por cá, quase todo o país está em perigo máximo ou muito elevado de incêndio e o calor continua a preocupar. Em Vouzela, o fogo já fez sete feridos. Estamos a acompanhar a situação ao minuto, no jornal e na rádio.

Na polémica da habitação, explicamos que os processos contrariam a versão do líder do PS: há mesmo casas vazias há um ano e meio, como diz José Luís Carneiro, mas não por eleitoralismo. Autarcas socialistas apontam culpas à burocracia e, agora, o Governo diz que Carneiro, com uma visita a Grândola, expôs a localização de um abrigo para vítimas de violência, que devia ser confidencial.

O Banco de Portugal decidiu apertar os créditos à habituação e ao consumo. As novas regras, que entram em vigor a 1 de agosto, diminuem o limite do empréstimo consoante o rendimento, mas os jovens terão mais tempo para pagar.

Se foi um dos milhares que seguiram o podcast de ficção “O Zé Faz 25” e está ansioso por saber o que é que aconteceu, afinal, ao aniversariante, temos uma boa notícia: já saiu o trailer da segunda temporada, a que chamámos O Candidato Perfeito. Nesta nova coprodução do Observador com a Coyote Vadio, contamos a história do poderoso empresário que quer ser presidente da Câmara de Lisboa e faz tudo para ganhar as eleições, ao mesmo tempo que o filho está desaparecido.