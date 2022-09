Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após quase quatro anos de ausência, vinte mil quilómetros de avião e cinco mil de carro, regressei de três semanas nos Estados Unidos. Eis o que vi.

Vi o derradeiro avanço da “gentrificação” das cidades, principalmente Nova Iorque, que se tornou de vez um retiro de abonados. O curioso é que os beneficiários não usam a cartola, o monóculo e as polainas da lenda. Não, senhor. Uma breve observação nas zonas residenciais, como o Upper West Side ou a Village devolve-nos um desfile de criaturas saídas das séries da Netflix ou do Disney+: jovens com consciência da moda e profissões “criativas”, afectados, sensíveis e que terminam as frases afirmativas num tom interrogativo e que dá vontade de os agredir com um rodovalho na cabeça. Ou seja, o tipo de criaturas que, se chamadas a fazê-lo, condenam a “gentrificação” por remover a “alma” dos bairros e fingem não perceber que são eles os protagonistas do processo. John Varvatos, o “designer” que já em 2008 abriu uma loja caríssima e inútil no lugar do infecto e saudoso CBGB, o berço do “punk” e da “new-wave”, é um ruidoso defensor de todas as patetices “woke”. Ao som de protestos hipócritas, a “alma” de Manhattan, que só apanhei de raspão vai para duas décadas, sumiu sem deixar rasto nem inspirar culpa. Até os “delis” de fancaria, que haviam substituído os verdadeiros, estão a ceder à praga de cafetarias “orgânicas” e assépticas, onde um reles “espresso” vem com pedigree e custa quatro dólares. Não há espaço para a excentricidade (em São Francisco, diga-se, espaço não falta: no Castro, o bairro gay, vi três homens completamente nus a almoçar numa esplanada) nem para a tradição e o hábito (desde 2018, a Amoeba Records de Los Angeles foi despejada em favor de uma “experiência imersiva” sobre Van Gogh, que para cúmulo desfigurou o edifício de arquitectura “googie”). Em Nova Iorque, fora o tradicional lixo nos passeios e as habituais ratazanas, tudo é caro e chique e padronizado e cansativo. Sei que é o capitalismo a funcionar, mas aborrece-me que os capitalistas em questão ostentem o rosto do “Che” na “t-shirt” de marca.

Vi inúmeras lojas fechadas, umas por estreitamento do horário, outras por estrangulamento da economia. No primeiro caso, ainda em 2018 era facílimo encontrar em Nova Iorque um restaurante aberto de madrugada. Agora, até os coreanos têm horário de encerramento (meia-noite, valha-me Deus). Às dez, salvo por um ou dois pedaços, São Francisco está a dormir. Phoenix, que nunca se notabilizou pela boémia mas hoje é uma megalópolis sem fim, idem. Los Angeles, ibidem. Las Vegas é há muito um pandemónio deprimente. Tomar um café à uma da manhã transformou-se num desafio. Não sei a razão, mas responsabilizo a inclinação deliberada ou fortuita para transformar o mundo num lugar mais triste a cada ano que passa. Pelo contrário, no segundo caso desconfio da causa que levou incontáveis estabelecimentos a fechar definitivamente e a assemelhar zonas prósperas das principais cidades a lugarejos delapidados do Mississippi, com tapumes a vedar a vitrine do que outrora foi uma promessa de negócio. Mais alguém aposta nas brincadeiras a pretexto da “pandemia”?

Vi que as brincadeiras deixaram vasta herança. A reboque das falências e do desemprego, as estatísticas e meia dúzia de cidadãos sortidos contaram-me que o crime urbano subiu imenso nos últimos dois anos. Julgo que a nova susceptibilidade das autoridades às críticas por “excessos”, a beatificação racista das “minorias” e os progressos das drogas sintéticas também não serão alheios à tendência. Ao entardecer e com frequência em pleno dia, em qualquer sítio com mais de cem mil habitantes, há dois zombies a cada esquina. Esclareço que nenhum me atacou, embora alguns me tenham cravado cigarros com sucesso.

