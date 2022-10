No domingo, o Brasil irá a votos para decidir, numa segunda volta extremamente renhida e imprevisível, quem será o próximo presidente. Esta eleição fica marcada pela polarização entre as figuras peculiares dos dois candidatos: Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

De um lado, Lula da Silva é um político experiente, que, desde a democratização, desempenha um papel político central na vida do país. Na sua sexta candidatura presidencial, joga como bandeira os seus dois mandatos, durante os quais seguiu uma política pragmática, com crescimento económico e uma redução histórica da pobreza. É certo que os feitos de Lula se devem, em grande medida, ao clima mundial de boom dos preços das matérias-primas e pela estabilização monetária conseguida durante os mandatos de Fernando Henrique Cardoso. O seu legado, contudo, é importante e continua presente na mente de muitos Brasileiros. Contra si, tem todos os casos de corrupção nos quais o PT, os seus companheiros e até o próprio se viram envolvidos durante os seus mandatos. No Brasil, quase ninguém é indiferente a Lula, nem à sua prisão.

Do outro lado, Jair Bolsonaro, um ex-militar que foi um político mais ou menos falhado durante quase toda a sua carreira. Em 2018, agitou a direita Brasileira, com o seu estilo estonteante e o radicalismo das suas ideias, conseguindo ultrapassar o histórico PSDB, partido de centro-direita que, pela primeira vez, não disputou uma segunda volta presidencial.

Ambas as figuras suscitam ódios e paixões. Num país em que a principal clivagem política é entre petismo e antipetismo, uma candidatura de Lula como única opção à esquerda causa mobilização de uns e repulsa de outros. Ante esta acentuada polarização ouvimos frequentemente a pergunta: estará a democracia em risco no Brasil? Esta pergunta não se confina unicamente ao Brasil. Ela é repetida com frequência, relativamente a vários contextos e países. A democracia está em risco na Hungria? E na Polónia? E nos EUA? A ideia por detrás da pergunta é a seguinte: num país mais polarizado, os lados que competem em eleições tornam-se mais distantes entre si, o que aumenta não só o custo do compromisso político, mas também o custo de deixar o adversário governar. Se realmente consideramos o projecto político adversário repugnante ou ameaçador, estamos dispostos a fazer (quase) tudo para que ele não seja executado. Se consideramos os nossos adversários perigosos, o risco de lhes dar o poder é quase existencial. Neste contexto, cada lado fica então disposto a tolerar atropelos à democracia e às regras do jogo para garantir uma vitória da sua facção e a derrota do adversário.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.