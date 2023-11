Alunos mais felizes aprendem com mais facilidade. Professores mais felizes ensinam melhor. Alunos que aprendem melhor sentem-se mais felizes. A felicidade dos alunos e a dos professores ligam-se e alimentam-se uma com a outra.

Mas os alunos trabalham das 8 às 8, 5 dias por semana, com trabalhos de casa entre o banho o jantar e com os pais à beira de um ataque de nervos. Com explicações ao sábado. E preparação dos testes da semana seguinte ao domingo. E os professores queixam-se da carreira. Da mobilidade. E do reconhecimento social. Uns e outros viveram uma pandemia. Dois confinamentos. Meses e meses de recuperação de aprendizagens. E um último ano de muitas greves na educação. Para além disso, pendem sobre os adolescentes de hoje nuvens negras sobre o seu futuro. São as crises da economia, do emprego, da habitação, do ambiente. Com tudo isto em pano de fundo, de que forma professores e alunos se sentem felizes com a escola? Foi sobre a felicidade que a Escola Amiga da Criança — um projecto da Confederação das Associações de Pais com o apoio da Leya Educação — lançou, com a Universidade Católica Portuguesa, um estudo sobre a felicidade nas escolas. Que inquiriu mais de 5000 professores e de 3000 alunos*.

Dos resultados ressaltam algumas ideias essenciais:

