As primeiras três semanas de julho foram as mais quentes desde que há registos, segundo dados do Copernicus, o programa de observação da terra da União Europeia. A tragédia dos fogos que assola a Grécia e a Itália é um sinal imediato dos efeitos das alterações climáticas. Mas o que é mais preocupante é que se antevê um futuro, que poderá não ser muito longínquo, em que a Europa a ficar mais árida.

Segundo o Observatório Europeu da Seca, nos primeiros 10 dias de julho, 40% do território da União Europeia encontrava-se em situação de aviso laranja no Indicador Combinado de Seca, que inclui dados sobre a humidade do solo e a vegetação. Este ano a seca é menos grave do que em 2022, mas ainda assim a tendência é para piorar. A humidade no solo na europa entre 2017 e 2021 foi inferior à média do período de referência (1991-2020).

A seca, que é mais habitual nos países do Sul da Europa, está a alastrar-se para as regiões mais húmidas. Em julho havia mesmo situações de alerta vermelho em regiões do centro e norte da França, países nórdicos e países de Leste, por haver défice de humidade no solo mesmo depois de cair chuva.

