Os erros dos evangélicos não são poucos. Mas os erros do Henrique Raposo a falar dos erros dos evangélicos são ainda mais. Numa soma tão errada como esta, convém resumir o erro maior: segundo o Henrique, os evangélicos estão, pela natureza do seu fanatismo intrínseco, destinados a provocar guerras civis em que não hesitarão matar os seus adversários, que confundem com o próprio Diabo e seus demónios. Dúvidas? A invasão ao Capitólio há dois anos e a invasão em Brasília há uma semana dissipam-nas. Se alguém está aqui a perder uma oportunidade não é o Henrique Raposo de fazer análise política, mas sou eu de fazer anúncio profético. É interessante que o Henrique consiga dizer que os evangélicos vêm para matar e o Expresso aceita; se eu tentasse fazer o mesmo no púlpito seria despedido. Enfim, há visões arrebatadas do Apocalipse que mais facilmente são aceites pela sensatez da imprensa do que pela sofreguidão da Igreja.

Nem escrevo tanto para mostrar que acerca dos evangélicos o Henrique é hoje um especulador. Escrevo mesmo mais para mostrar que acerca dos evangélicos o Henrique foi antes um espectador. Ao optar pelo primeiro em vez do segundo e não dizendo a verdade que conheceu, decidiu propagar uma ignorância que, naturalmente, ofende os evangélicos que lhe deram o contrário do que agora generaliza acerca deles. Também porque somos amigos, amigos mesmo, merece este artigo. Carreguei estes parágrafos durante toda a semana, macabramente iniciada segunda-feira no primeiro textinho do online do Expresso que ele escreveu (já desastroso), e reafirmada em entrevista ao Paulo Baldaia (outro pequeno horror). Trocámos privadamente mensagens pela internet que poderiam, pelo menos, ter qualificado alguma coisa na sua segunda intervenção—nada, só piorou. O que publicamente o Henrique simplificou sobre os evangélicos, simplifico também eu agora sobre ele. Tudo isto fará deste texto o mais comprido que já publiquei no Observador, mas vamos lá.

Primeiro, é preciso dizer que não me cabe defender a bondade de um movimento, mesmo que seja aquele a que pertenço, o evangélico. É à cabeça revolucionária ou reaccionária que compete defender a qualidade de colectivos. Há uma história longa a estudar para quem quer ir mais fundo no assunto de acreditar em multidões iluminadas por causas, à qual não é estranho o contributo de Marx (que remexeu no milenismo judaico para o tornar operário), toda a tradição romântica alemã (numa certa glorificação do conceito de povo, de Johann Gottfried Herder no Século XVIII), entre outros contributos. Desde que o mundo é mundo que a tentação de defender a qualidade superior de grupos existe, passando por formas mais tribais, étnicas, religiosas, imperiais, intelectuais, sexuais, you name it. Onde há pessoas, há pessoas a pensar que algumas pessoas, devidamente agrupadas, são melhores do que outras. Hoje essas preferências manifestam-se sobretudo pela ideologia.

É através da lente da política que, por um lado, encontramos a nossa identidade, e, por outro, nos desencontramos com quem não partilha da mesma—é daqui que nascem direita e esquerda. Revolucionários e reaccionários guerreiam na qualidade de irmãos gémeos desavindos, filhos da mesma mãe que nos diz o nome a partir da circunstância que encontrámos. O primeiro diz: “eu sou e represento a pobreza em que nasci”, o segundo: “eu sou e represento o povo em que nasci”. Apesar de advogarem identidades distintas, o plano final é o mesmo, de corrigirem as imperfeições da organização social em que tiveram origem. Para isso, é urgente defenderem a pureza dos que já ganharam consciência dessas injustiças. Quando esse grupo de gente devidamente consciente cresce, cresce também o nível de qualidade do movimento.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.