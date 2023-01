Suponho que interessa às pessoas falar da trapalhada em que andamos todos metidos. Percebo. Também a mim me interessa e não creio, de resto, que o que vou pensando seja substancialmente diferente do que pensa a maioria das pessoas. Há questões que nos fazem facilmente perder o pé. Muitas vezes, quando almoço com amigos do PS e do PSD, e quando eles começam a entrar pelas minúcias da nossa vida política, é o que me costuma acontecer. A imaginação esgota-se-me e chega a vez de um tédio culpado: não consigo pôr-me na cabeça dos políticos de que eles estão a falar e cujas intenções desvelam de uma só penada. Sinto-me um bruto. Por estes dias, no entanto, as coisas são diferentes. Tudo é razoavelmente claro. Graças, é claro, a António Costa.

O Natal e o Ano Novo, com as demissões da secretária de Estado das Finanças e do ministro Pedro Nuno Santos, e tudo o que veio com elas, foi a mais esplêndida prova da natureza de António Costa que se podia pedir. Não que ele tenha estado particularmente visível. Pelo contrário, até não deu ao país sinal de si, excepto numa mensagem de Ano Novo publicada no Jornal de Notícias e numa conferência de imprensa de apresentação de dois novos ministros (voltarei a ambas no fim). Mas também não precisava de se mostrar. A presente crise é, por ela mesma, aquilo que se poderia chamar a prova da natureza de Costa pelos seus efeitos.

De facto, o caos no Governo revela exemplarmente um traço aparente da política de Costa: a apetência pelo informe. É nesse elemento que ele se mexe melhor, navegando sobre dobras e dobrinhas. O informe permite ocultar contradições, inclusive ideológicas, e impede que os erros se tornem demasiado salientes. Sobretudo quando quem nele reina é uma temível máquina de palavras, capaz de, falando sem parar, não responder a nada que não lhe convenha responder. O informe permite toda a espécie de jogos políticos que não necessitem de frontalidade. O equívoco é a regra, e pode sê-lo, precisamente, porque o informe, confundindo tudo, não o deixa ver enquanto tal.

A Geringonça satisfez-lhe esse apetite pelo informe. Como alguma gente dentro do PS desde logo notou, havia uma linha clara que, apesar de tudo, separava o PS do Bloco e do PC. O primeiro gesto de Costa ao perceber que tinha perdido as eleições para Passos Coelho foi esbatê-la tanto quanto possível ao ponto de ela se tornar em parte imperceptível. Em parte: anulá-la efectivamente representaria um gesto inequívoco a que certamente não estava disposto. Correu-lhe bem enquanto durou, isto é, enquanto a informidade pôde ser mantida. Mas até o informe possui limites de elasticidade. O Bloco, primeiro, e depois o PC, exigiram alguma forma. E tudo acabou. E, aparentemente, acabou bem para Costa, com uma maioria absoluta.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.