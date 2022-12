Estes dias vim novamente a Berlim. A Alemanha foi dos países mais radicais nas restrições durante a Covid-19, e nos transportes públicos a máscara continua a ser obrigatória, embora sem grande fiscalização. Deixo duas impressões fortes e alguns livros.

A Alemanha não hesita entre a Rússia e a Ucrânia?

A primeira é que os alemães estão determinados a deixar bem visível a sua rejeição da agressão russa e a sua solidariedade com os ucranianos. Vi muitas mais bandeiras da Ucrânia na capital alemã, por edifícios públicos e privados, do que bandeiras da Alemanha. As últimas sondagens a que tive acesso validam esta impressão, mostrando forte simpatia e apoio da Alemanha pelos ucranianos, apesar do inverno e do aquecimento fixado no máximo de 19ºC (para portugueses habituados a edifícios gelados não é nada mau). Em novembro 92% dos alemães dizia ter muita simpatia pelos ucranianos. Mais de 70% continua a defender o apoio a Ucrânia mesmo que isso tenha algum custo.

Este nível de apoio público é sustentável? Noutra sondagem 56% afirmam que o apoio que tem sido dado é suficiente, e 14% considera-o excessivo, pelo que fica a dúvida de que poderá não haver margem para muito mais ajuda vinda de Berlim. Ora a Ucrânia precisará certamente de mais para aguentar o esforço de guerra e resistir aos ataques russos do que os 2 mil milhões já avançados pela Alemanha. É o segundo doador, embora a grande distância dos EUA e com menos rapidez e eficácia.

