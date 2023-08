Exmº Sr. Ministro da Saúde,

Dr. Manuel Pizarro,

Venho novamente ao seu contacto, após ter estado presente numa reunião com a Comissão Parlamentar de Saúde da Assembleia da República em que estiveram presentes Deputados do Grupo Parlamentar do PS, do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do Chega.

Apresentámos às Senhoras e Senhores Deputados a argumentação factual e válida para que o Município de Ovar seja incluído na ULS de Entre Douro e Vouga e os utentes do município referenciados para o Hospital de S. Sebastião, assim como a premente e mais do que justificável necessidade de abrir o Serviço de Urgência Básico no Hospital Dr. Francisco Zagalo em Ovar, terminando desta forma com a visível falta de equidade relativamente a outros municípios, como é exemplo São João da Madeira e, mais importante, proporcionando aos munícipes de Ovar, e aos milhares de visitantes que permanecem no nosso concelho todos os dias, um acesso rápido aos cuidados de saúde urgentes sem sobrecarregar o Hospital Central. Como o Sr. Ministro bem sabe, estamos a falar de cuidados que podem evitar a perda de vidas.

A prova de que a nossa reivindicação é legítima está no facto de termos o apoio unânime dos grupos parlamentares presentes na reunião da Comissão Parlamentar de Saúde, assumindo inclusive o compromisso de votarem favoravelmente um Projeto de Resolução apresentado pelo grupo parlamentar do PS.

Apelo-lhe para que não apresentem uma solução híbrida, em que os utentes de Ovar continuem a ser referenciados para a ULS de Entre Douro e Vouga mas Ovar seja inserido na ULS da Região de Aveiro, pois todos sabemos que não faz qualquer sentido e apenas seria uma solução de curto prazo para iludir a população do concelho de Ovar. Nós não aceitamos qualquer outra solução que não seja a integração de Ovar na ULS de Entre Douro e Vouga e consequente referenciação.

Sr. Ministro da Saúde, peço-lhe que siga a recomendação apresentada pelo Grupo Parlamentar do seu partido e a posição do PS de Ovar, evitando ficar para a história como mais um “coveiro da Saúde” no Município de Ovar. Acredito sinceramente na sua sensatez e sentido de justiça, ficando na esperança que a sua decisão final seja integrar o Hospital Dr Francisco Zagalo na ULS Entre douro e Vouga com referenciação dos utentes de Ovar para o Hospital de São Sebastião, assim como a abertura do Serviço de Urgência Básico no Hospital Dr. Francisco Zagalo.

Aguardo as suas prezadas notícias com o desejo de que o Concelho de Ovar saia, de uma vez por todas, da fatalidade de ser ignorado por sucessivos Governos, de diferentes cores partidárias, nós estamos cansados e inconformados. É a hora de nos darem a devida atenção!

Subscrevo-me com elevada estima,

Cumprimentos,

Fernando Camelo Almeida