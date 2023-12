O título chamou-me imediatamente à atenção: “Macacos não esquecem os amigos, mesmo passado 25 anos”. Vinha no Observador, que partilhava a notícia da Lusa. Os termos pareceram-me agressivos, certo, mas abri de pronto, convicto de tratar-se de uma análise crítica a acontecimentos recentes da vida política nacional. Queria saber quem a teria proferido e no calor de que circunstância, mas imagine o meu espanto ao descobrir que, afinal, se tratava dum estudo realizado junto duns quantos símios. É conhecida há muito a reputação da memória de elefante, mas do macaco?

Segundo a revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), que publicou a informação na passada segunda-feira, os chimpanzés e bonobos inquiridos nos zoos de Edimburgo, Planckendael e Kumamoto demonstraram reconhecer fotografias de amigos e antigos membros da sua comunidade, mesmo passados mais de 25 anos sem os ver. De acordo com os investigadores, a experiência demonstra que somos mesmo mais parecidos com os macacos do que tendemos a pensar, e que a memória social de uns e outros é muito semelhante.

Ora, foi aqui que pensei: espera aí, que também não vale a pena exagerar. Estes macacos têm, claramente, muito melhor memória do que nós. Nós podemos ter sido toda a vida amigos de uma pessoa – vá, vamos exagerar: tão amigos que até a convidámos para ser nossa madrinha de casamento – que basta meter-se, por exemplo, uma investigação da Procuradoria-Geral da República pelo meio, para nos esquecermos, imediatamente, que algum dia tivemos relação.

