Eu sei, é difícil escolher. Mas, de todas as tradições irritantes da passagem do ano, elejo como maior aquela notícia bombástica dos telejornais segundo a qual “na Austrália, já é ano novo”.

É uma coisa de que nunca ninguém está à espera. Quem diria, tendo em conta a forma esférica da Terra, o movimento de rotação e o de translação e o que aconteceu 4,5 mil milhões de vezes nos últimos 4,5 mil milhões de anos, que isto ia acontecer, outra vez, este ano? Ele há coincidências. Depois, claro, segue-se a inevitável peça com imagens da festa em todas as localidades do mundo em que já é 202_ [preencher o espaço em branco], rumo a nova e retumbante conclusão: que está tudo exactamente igual ao ano passado. Em todo o lado. Aliás, ninguém me tira da cabeça que, volta e meia, usam a mesma peça do ano anterior. O réveillon em Sydney 2019/20, o fogo de artifício em Auckland 2015/2016, as flutes borbulhantes a brindar na praia em Samoa 2005, a fazer de conta que é Tuvalu 2024 (sim. É neste tipo de pensamento que ocupo o 31 de Dezembro, enquanto tento lembrar-me de onde estará o resto das passas do ano passado ou se sempre as atirei à cabeça do último “dj” que passou o “Eeeeehh! Meu Amigo Charlie Brown”).

Mas, se não podes vencê-los, junta-te a eles. Este ano, decidi que quero ver como é o ano novo em pelo menos um país: aquele de que falou o senhor primeiro-ministro na sua última mensagem de Natal.

